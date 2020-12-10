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內地需求撐起港樓 籲發展郊野公園

【明報專訊】是次專訪本身是新界鄉議局海外顧問的黃運新，在其位於西貢享有無敵海景的獨立屋進行，記者不禁感嘆大部分港人現時住得「細、擠、貴」，請教他對本港房屋政策有何建議。他回憶在自己移民英國的1960年代，港英政府曾以每方呎僅0.5至1元向新界原居民收購土地，用作住屋及發展用途，才促成本港在1970及80年代經濟起飛、百業興旺；作為比較，特區政府近年卻一直錯判形勢，未有積極造地，令房屋問題成為當前本港的最大問題。

要制訂本港住宅供應目標，首先要對置業需求有準確預測。黃運新透露，他的女兒及英籍女婿於2005年已從英國移居本港，分別任職律師及投行，而其女婿當時已說本港樓價過高（overpriced），若屬其他地方的話早應調整。

但黃運新一直認為，由於有很多內地富豪擬來港置業，好像英國富豪爭相在法國南部買樓一樣，視此為身分象徵，故此中國因素（China Factor）才是決定本港樓價的關鍵因素，過去15年香港樓價大漲小回、累升數倍亦證明他的觀點正確。

英積極改劃綠化地 棄發展郊野公園「軟弱」

既然港樓需求如此殷切，黃運新強調，港府應積極增加住宅土地供應滿足需求，當中，他認為改劃佔本港整體土地面積四成的郊野公園用地作發展用途，是最有效的增地方法。

英國政府1970年代陸續在當地設立郊野公園後，當時港英政府的港督麥理浩亦參考此做法，於1976年通過《郊野公園條例》，在公園興建設施以方便市民郊遊，亦防止過度開發鄉郊地區。黃運新指出，近年英國本身亦已因應發展需要改劃不少綠化地帶（Greenbelt Area）建屋，惟已回歸中國23年的特區政府卻要因應40多年前制訂的條例而不發展郊野公園，對此他感不解，並曾向特首林鄭月娥反映，而林鄭的回應是擔心環保人士反對，他認為此是一種軟弱（weak）的表現。

[名人樓市論壇]

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