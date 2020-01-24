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居英半世紀僑領黃運新：華人難上流 BNO移民宜買樓收租

【明報專訊】有資格申請英國國民（海外）護照（BNO）的港人，明年1月31日起可申請特別簽證一次過留英5年，其間可在當地工作或求學，5年後只要能滿足指定要求便可申請定居身分，之後可正式申請英國國籍，此「新移民方案」對部分港人有吸引力。不過，早於1965年已從香港移民英國，目前在布里斯托及附近城市擁有7幢物業的英國華人社團聯合總會名譽會長黃運新接受專訪表示，華人在英國社會要上流並不容易，除非本身已具備醫生或其他專業資格，否則在當地可能只找到粗重工作，建議港人在作決定前宜三思。

符合申請BNO資格的港人若擬移民英國，需要注意哪些事項呢？本身是新界原居民的黃運新，自1965年已移民英國布里斯托，近月他回港處理事務，本周二接受專訪時一開始便說，必須要留意的是，英國移民條例經常變化，以上述BNO「新移民方案」為例，按他所了解的當局最新說法是，以此方式移居英國5年的港人期內不會像英國國民般享有免費公共醫療服務，而能否免費入讀公立學校也有待釐清。

在布里斯托曾經營餐館的黃運新指出，除非本身擁有醫生或其他專業資格，否則港人在英國的上流機會料不多，「你若願意在餐館或洗衣店做粗重工作，是可以找到工作，若想找到比較體面及高收入工作則比較難。當然假如你是專業人士，例如若擁有香港醫生執業資格，那便不單去英國，去全世界工作也沒有問題。」

可購買兩個物業 一自住一收租

假如擬移居英國的港人沒有專業資格的話，黃運新認為，他們最好具備比較好的經濟條件，例如可以1000萬港元來在當地購買兩個單位，分別用來自住及出租，租金收入料可勉強抵消一家人省吃儉用的每月生活開支。

至於新冠病毒疫情對英國經濟的不利影響，黃運新估計屬短暫，指英國近日已成為全球第一個批准大規模使用輝瑞及BioNTech新冠疫苗的國家，料當地經濟明年可望走出疫情。

父母是新界原居民 1965年舉家移民

另外，雖然已時移世易，惟不變的是奮鬥向上的精神，黃運新在1965年移民英國布里斯托後，如何一步一腳印在當地建立事業及累積財富的經歷也值得參考。他透露，自己是西貢黄宜洲村的原居民，孩提時代跟隨父母移民英國，由於有親戚已居住在布里斯托，故此一家人選擇了在該英國第七大城市定居，父母在當地餐館工作，「以前我們新界不少人都是農夫出身，並非讀飽書再移民到英國，去到當地最重要是搵食，當年布里斯托的餐館很好生意，需要增聘員工，父母都不難找到工作」。

父母辛勤工作，祈求的是子女學業有成、出人頭地。黃運新在布里斯托入讀中學，不單止學得一口流利英語，而且在青少年時期已認識不少當地朋友，當中包括英國人及華人，建立人際關係網絡，為日後在當地發展事業鋪路。他的第一份工作是在船公司任工程師，不時跟隨貨輪出海飄流幾個月，負責保養及維修；在船公司任職幾年後，他與同樣是新界原居民及移民至英國的太太結婚，便不想再在海上飄泊，於是「上岸」在布里斯托搞小生意。

投資電影賺第一桶金 80年代轉攻地產

1970年代香港電影業興起，李小龍、成龍及林青霞等明星輩出，影片亦暢銷全球，黃運新看準當時在英國居住的華人打工仔日常缺乏娛樂，任職餐館者深夜放工後往往流連賭場，於是便買入香港電影在英國的版權，與英國電影院線磋商在各大城市播放，大受歡迎，由此賺到第一桶金，「你說有生意頭腦也好，或者說是在適當時間、適當地方做適當的事（do the right thing at the right place at the right time）」。

不過，隨着1980年代錄影帶開始盛行，全球電影業開始走下坡，黃運新在1985年亦果斷轉型結束電影業務，轉為在布里斯托開設餐館，數年後更進軍當地房地產市場，主打樓高3層的混合用途全幢物業，地下作為店舖，一樓及二樓則作住宅用途。

1995年買英國樓 至今升值逾5倍

黃運新經過逾30年的積累，現時已分別在布里斯托及鄰近城市Weston-super-Mare擁有4幢及3幢混合用途物業。他表示，其中一幢於1995年在布里斯托市中心以15萬英鎊購入的3層物業，現已升值至100萬英鎊，即升值逾5倍，當中兩層4個住宅單位去年租金收入已達2.2萬英鎊，現價計租金回報率2.2厘，「由於不少內地人在布里斯托讀大學，帶來龐大的租屋需求，早前幾年我們每年續租也可以加租10%」。

另外，值得一提的是，黃運新過去多年曾為多名到布里斯托讀中學的本港年輕人任監護人。當中，上屆特首梁振英在1974至1977年期間在布里斯托就讀西英格蘭大學（University of the West of England）時，兩人已經相識，梁振英曾引薦立法會前秘書長馮載祥的兒子馮興禮予他任監護人。馮興禮在布里斯托學業有成後回流本港發展，現為勞工及福利局局長政治助理。

明報記者 葉創成

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