居英半世紀僑領黃運新：華人難上流 BNO移民宜買樓收租

符合申請BNO資格的港人若擬移民英國,需要注意哪些事項呢?本身是新界原居民的黃運新,自1965年已移民英國布里斯托,近月他回港處理事務,本周二接受專訪時一開始便說,必須要留意的是,英國移民條例經常變化,以上述BNO「新移民方案」為例,按他所了解的當局最新說法是,以此方式移居英國5年的港人期內不會像英國國民般享有免費公共醫療服務,而能否免費入讀公立學校也有待釐清。

在布里斯托曾經營餐館的黃運新指出,除非本身擁有醫生或其他專業資格,否則港人在英國的上流機會料不多,「你若願意在餐館或洗衣店做粗重工作,是可以找到工作,若想找到比較體面及高收入工作則比較難。當然假如你是專業人士,例如若擁有香港醫生執業資格,那便不單去英國,去全世界工作也沒有問題。」

可購買兩個物業 一自住一收租

假如擬移居英國的港人沒有專業資格的話,黃運新認為,他們最好具備比較好的經濟條件,例如可以1000萬港元來在當地購買兩個單位,分別用來自住及出租,租金收入料可勉強抵消一家人省吃儉用的每月生活開支。

至於新冠病毒疫情對英國經濟的不利影響,黃運新估計屬短暫,指英國近日已成為全球第一個批准大規模使用輝瑞及BioNTech新冠疫苗的國家,料當地經濟明年可望走出疫情。

父母是新界原居民 1965年舉家移民

另外,雖然已時移世易,惟不變的是奮鬥向上的精神,黃運新在1965年移民英國布里斯托後,如何一步一腳印在當地建立事業及累積財富的經歷也值得參考。他透露,自己是西貢黄宜洲村的原居民,孩提時代跟隨父母移民英國,由於有親戚已居住在布里斯托,故此一家人選擇了在該英國第七大城市定居,父母在當地餐館工作,「以前我們新界不少人都是農夫出身,並非讀飽書再移民到英國,去到當地最重要是搵食,當年布里斯托的餐館很好生意,需要增聘員工,父母都不難找到工作」。

父母辛勤工作,祈求的是子女學業有成、出人頭地。黃運新在布里斯托入讀中學,不單止學得一口流利英語,而且在青少年時期已認識不少當地朋友,當中包括英國人及華人,建立人際關係網絡,為日後在當地發展事業鋪路。他的第一份工作是在船公司任工程師,不時跟隨貨輪出海飄流幾個月,負責保養及維修;在船公司任職幾年後,他與同樣是新界原居民及移民至英國的太太結婚,便不想再在海上飄泊,於是「上岸」在布里斯托搞小生意。

投資電影賺第一桶金 80年代轉攻地產

1970年代香港電影業興起,李小龍、成龍及林青霞等明星輩出,影片亦暢銷全球,黃運新看準當時在英國居住的華人打工仔日常缺乏娛樂,任職餐館者深夜放工後往往流連賭場,於是便買入香港電影在英國的版權,與英國電影院線磋商在各大城市播放,大受歡迎,由此賺到第一桶金,「你說有生意頭腦也好,或者說是在適當時間、適當地方做適當的事(do the right thing at the right place at the right time)」。

不過,隨着1980年代錄影帶開始盛行,全球電影業開始走下坡,黃運新在1985年亦果斷轉型結束電影業務,轉為在布里斯托開設餐館,數年後更進軍當地房地產市場,主打樓高3層的混合用途全幢物業,地下作為店舖,一樓及二樓則作住宅用途。

1995年買英國樓 至今升值逾5倍

黃運新經過逾30年的積累,現時已分別在布里斯托及鄰近城市Weston-super-Mare擁有4幢及3幢混合用途物業。他表示,其中一幢於1995年在布里斯托市中心以15萬英鎊購入的3層物業,現已升值至100萬英鎊,即升值逾5倍,當中兩層4個住宅單位去年租金收入已達2.2萬英鎊,現價計租金回報率2.2厘,「由於不少內地人在布里斯托讀大學,帶來龐大的租屋需求,早前幾年我們每年續租也可以加租10%」。

另外,值得一提的是,黃運新過去多年曾為多名到布里斯托讀中學的本港年輕人任監護人。當中,上屆特首梁振英在1974至1977年期間在布里斯托就讀西英格蘭大學(University of the West of England)時,兩人已經相識,梁振英曾引薦立法會前秘書長馮載祥的兒子馮興禮予他任監護人。馮興禮在布里斯托學業有成後回流本港發展,現為勞工及福利局局長政治助理。

