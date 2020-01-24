灣仔舖撤辣後蝕150萬沽

【明報專訊】雖然政府撤銷非住宅雙倍印花稅，但第四波疫情下，有資深投資者亦蝕讓沽貨，其中訊匯金融集團聯合創辦人謝兆凱及相關人士，最新以4000萬元售出灣仔軒尼詩道一舖位，持貨9年帳面蝕讓約150萬元。
謝兆凱2011年4150萬購入
中原（工商舖）商舖部分區營業董事李世基表示，上述物業為軒尼詩道68至76號地下D號舖，面積約1300方呎，原意向價約7000萬元，剛大劈價至約4000萬元沽出，呎價約30,769元，減幅約42%；買家為投資者，將作長線收租之用。
李續指，物業現租客為燒味店，月租約11萬元，租期至2022年中，租金回報約3.3厘。資料顯示，原業主為謝兆凱等，2011年8月斥約4150萬元買入舖位，帳面蝕讓約150萬元，持貨9年物業貶值約4%。
莊士敦道舖撤辣前6880萬易手
另外，土地註冊處顯示，灣仔莊士敦道129至135號東興大廈地下F舖，面積約600方呎，上月撤辣前以6880萬元易手，呎價約11.5萬元，買家為CHAN WAI LENG、CHEUNG KAM FONG及CHEUNG KAM PENG ESTHER，其中CHAN WAI LENG傳為被稱為「洗米嫂」的太陽城集團創辦人「洗米華」周焯華妻子陳慧玲。原業主早於1971年僅27萬元購入，持貨49年大賺6853萬元，物業升值約254倍。