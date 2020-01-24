匯璽II四房撻大訂 遭殺訂482萬

資料顯示，買家當時採用靈活付款計劃作付款辦法，合計已支付樓價15%訂金，亦即撻訂損失約482萬元。事實上，上述單位為近月新盤中最大宗撻訂個案，對上一宗為新世界（0017）西貢清水灣傲瀧，其A座地下5室的特色單位，原本以8109萬元成交，惟於上月撻訂，遭沒收5%訂金涉逾405萬元。

星堤特色戶4650萬沽 分層新高

綜合市場資訊，昨日一手市場錄得約7宗成交，惟當中不乏大額成交個案。新地屯門掃管笏星堤，樓齡約9年，早於2011年開售，惟最後一伙特色單位至近日以招標售出。該個連天台特色戶昨日透過招標以4650萬元沽出，成交價創屋苑分層戶新高。

據項目成交紀錄冊顯示，該單位為第6座11樓A單位，單位實用面積2648方呎，採複式設計，設5房3套間隔，另設工人套房及儲物室，連782方呎平台及1112方呎天台，而天台更設有私人泳池，單位昨日連同兩個車位以4650萬元成交，實呎17,560元。資料顯示，毗鄰該單位的B室同屬連天台複式戶，實用面積2219方呎，亦於今年8月連同兩個車位，透過招標以3952萬元沽出，當時實呎17,809元。

此外，其士集團（0025）及市建局合作的大角嘴傲寓，昨日再錄一宗成交，單位為3樓D室，實用面積300方呎，以626.5萬元成交，實呎20,883元。項目全盤144伙，自今年10月初開售至今累沽17伙，佔整體12%，套現約1.1億元。