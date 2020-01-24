經濟

香港地產

匯璽II四房撻大訂 遭殺訂482萬

【明報專訊】新盤市場在疫市下續錄成交，但一手撻訂宗數亦同時增加。據成交紀錄冊統計，主要新盤由上月至今，已錄得逾70宗撻訂，而最新一宗撻大訂個案，來自新地(0016)南昌站匯璽II。據項目成交紀錄冊顯示，新增的撻訂單位為5A座20樓C室，實用面積1254方呎，採4房雙套連儲物室間隔，原本於2018年8月以約3216萬元售出，當時實呎約25,646元，惟買家已於昨日終止買賣合約。

資料顯示，買家當時採用靈活付款計劃作付款辦法，合計已支付樓價15%訂金，亦即撻訂損失約482萬元。事實上，上述單位為近月新盤中最大宗撻訂個案，對上一宗為新世界（0017）西貢清水灣傲瀧，其A座地下5室的特色單位，原本以8109萬元成交，惟於上月撻訂，遭沒收5%訂金涉逾405萬元。

星堤特色戶4650萬沽 分層新高

綜合市場資訊，昨日一手市場錄得約7宗成交，惟當中不乏大額成交個案。新地屯門掃管笏星堤，樓齡約9年，早於2011年開售，惟最後一伙特色單位至近日以招標售出。該個連天台特色戶昨日透過招標以4650萬元沽出，成交價創屋苑分層戶新高。

據項目成交紀錄冊顯示，該單位為第6座11樓A單位，單位實用面積2648方呎，採複式設計，設5房3套間隔，另設工人套房及儲物室，連782方呎平台及1112方呎天台，而天台更設有私人泳池，單位昨日連同兩個車位以4650萬元成交，實呎17,560元。資料顯示，毗鄰該單位的B室同屬連天台複式戶，實用面積2219方呎，亦於今年8月連同兩個車位，透過招標以3952萬元沽出，當時實呎17,809元。

此外，其士集團（0025）及市建局合作的大角嘴傲寓，昨日再錄一宗成交，單位為3樓D室，實用面積300方呎，以626.5萬元成交，實呎20,883元。項目全盤144伙，自今年10月初開售至今累沽17伙，佔整體12%，套現約1.1億元。

上 / 下一篇新聞

內地11年首現通縮 料延至明年初 核心CPI仍升0.5% 經濟師：無礙幣策正常化
內地11年首現通縮 料延至明年初 核心CPI仍升0.5% 經濟師：無礙幣策正常化
疫下各國「偽通縮」 非食品權重愈高愈明顯
疫下各國「偽通縮」 非食品權重愈高愈明顯
11月新貸按月倍增至1.43萬億人幣
11月新貸按月倍增至1.43萬億人幣
貿發局上調港全年出口預測
貿發局上調港全年出口預測
京東健康納科指 比重看齊ATMX
京東健康納科指 比重看齊ATMX
覆檢委員會籲證監改善調查部署 兩個案歷時多年 涉違規者逃脫
覆檢委員會籲證監改善調查部署 兩個案歷時多年 涉違規者逃脫
恒指升不足200點 小米升4.4%續冠藍籌
恒指升不足200點 小米升4.4%續冠藍籌
恒大再斥資逾10億 增持恒大汽車股權
恒大再斥資逾10億 增持恒大汽車股權
忠意保險推「帳單保」吸自僱人士
忠意保險推「帳單保」吸自僱人士
AlipayHK：港合作商戶逾6萬家 疫情帶動二維碼收款數量增五成
AlipayHK：港合作商戶逾6萬家 疫情帶動二維碼收款數量增五成
Huawei Pay加入八達通：擴闊全場景移動支付
Huawei Pay加入八達通：擴闊全場景移動支付
星展料今年貸款低單位增長
星展料今年貸款低單位增長
軟銀擬逐步回購達至私有化 間接提高孫正義持股 股價急漲5.6%
軟銀擬逐步回購達至私有化 間接提高孫正義持股 股價急漲5.6%
澳洲通過併購法案 可撤一帶一路協議
澳洲通過併購法案 可撤一帶一路協議
中概股小鵬汽車加碼配股169億元 股價早段跌4%
中概股小鵬汽車加碼配股169億元 股價早段跌4%
李曉佳：私有化I.T 沈嘉偉棄港第一步？
李曉佳：私有化I.T 沈嘉偉棄港第一步？
岑智勇：中期溢利按年倍升 永升生活看俏
岑智勇：中期溢利按年倍升 永升生活看俏
技術取勝：中國中藥上望4元料沽壓大
技術取勝：中國中藥上望4元料沽壓大
李小加身家兩日多2500萬
李小加身家兩日多2500萬
劉思明：出口股向好 偉易達績穩可吼
劉思明：出口股向好 偉易達績穩可吼
周顯：反「洗錢」的始作俑者
周顯：反「洗錢」的始作俑者
湯文亮：抗疫人士口不對心 政府應要出硬招
湯文亮：抗疫人士口不對心 政府應要出硬招
監警委員2.35億沽山頂洋房雙破頂 持貨10年賺億 買家具內地背景
監警委員2.35億沽山頂洋房雙破頂 持貨10年賺億 買家具內地背景
上月DSD辣稅涉逾15億 一年最多
上月DSD辣稅涉逾15億 一年最多
美孚新邨額印鬆綁沽 帳賺不足兩成
美孚新邨額印鬆綁沽 帳賺不足兩成
灣仔舖撤辣後蝕150萬沽
灣仔舖撤辣後蝕150萬沽
嶺大教職員5300元分租聚康山莊
嶺大教職員5300元分租聚康山莊
居英半世紀僑領黃運新：華人難上流 BNO移民宜買樓收租
居英半世紀僑領黃運新：華人難上流 BNO移民宜買樓收租
內地需求撐起港樓 籲發展郊野公園
內地需求撐起港樓 籲發展郊野公園