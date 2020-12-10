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美孚新邨額印鬆綁沽 帳賺不足兩成

【明報專訊】疫情反覆，二手市場連錄多宗額印鬆綁貨易手個案，而獲利幅度亦遠低於以往動輒三至五成水平。老牌大型屋苑荔枝角美孚新邨，本月不足10日已錄約7宗成交，當中兩宗屬額印鬆綁沽貨，惟兩宗成交的轉手帳面賺幅均不足兩成；同時，將軍澳日出康城晉海亦有3房戶業主，持貨滿3年以1000萬元售出單位，但連使費計後實際僅平手離場。

原則2房 實呎12912元

利嘉閣分行聯席市務董事郭永峰表示，美孚新邨2期吉利徑21號高層C室，實用面積638方呎，由原則的2房單位，改裝成3房間隔，望山景，以823.8萬元成交，實呎12,912元。原業主2017年11月約700萬元購入，持貨剛滿3年，帳面獲利約123.8萬元或18%。日前亦有額印鬆綁貨易手個案，3房單位以960萬元沽出，帳面賺92萬元或11%。

晉海3房千萬沽 3年平手離場

此外，利嘉閣市務經理嚴煒俊指，將軍澳日出康城晉海1A座低層C室，實用679方呎，屬3房間隔，新近以1000萬元成交，實呎14,728元，較市價低約7%。原業主為收租投資者，於2017年10月份以961萬元合資購入單位，現帳面雖賺約39萬元或4%，但連使費計後料僅平手離場。

都會駅3房連環失守千萬大關

事實上，將軍澳區二手市場在疫市下仍保持活躍，本月首9天暫錄得70宗二手成交，惟個別屋苑成交價回軟。中原高級分行經理柯勇指，將軍澳都會駅3房戶近年成交價均企穩千萬元以上，惟近月受疫情及經濟前景未明影響，連錄多宗低於千萬元成交，包括2座高層C室，實用629方呎，3房間隔，以960萬元成交，實呎15,262元；原業主2016年8月以738萬元購入，持貨4年帳面賺222萬元或30%。

另一邊廂，上月全月錄得12宗成交的紅磡半島豪庭，踏入本月，至近日才錄得屋苑本月首宗成交。中原分行經理袁顯岸指，屋苑5座高層A室，實用945方呎，3房套房連工人套房間隔，享部分海景，以2150萬元沽，實呎22,751元。原業主2003年2月SARS爆發時，以542.9萬元買入單位，持貨17年，帳面獲利1607.1萬元或近3倍。

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