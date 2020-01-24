上月DSD辣稅涉逾15億 一年最多

較10月增加五成半

稅務局最新資料顯示，上月涉及DSD成交達1711宗，比10月1599宗多7%，但當中住宅成交有442宗，按月增約57%，非住宅則由10月1317宗減少約4%至1269宗。

金額方面，上月份DSD稅款達15.471億元，為去年10月錄得15.52億元後新高，並比今年10月10.037億元多出約55%，當中住宅部分較10月7.034億元增加42%至9.986億元，創去年10月後最多。至於非住宅部分達5.485億元，按月升83%，創去年6月、即反修例運動爆發後最多。

三大辣稅共涉逾19億升三成半

另上月涉及額外印花稅（SSD）成交有37宗，比10月24宗多出54%，涉及1470萬元稅款，按月多79%。不過，上月涉及買家印花稅（BSD）成交僅76宗，按月減少14%，金額涉3.588億元，按月減少13%。

總計三大辣稅，上月共有1824宗相關買賣，按月上升7%，金額涉19.2億元，按月則升35%。

不過，疫情進入第四波，戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻表示，雖然今年首10個月私樓平均樓價指數仍有升幅，惟近一至兩周市場錄得不少低市價成交，預計今年全年整體樓價將錄得跌幅，並估計雖然樓市剛性需求仍強，但由於第四波疫情出現，加上政府保就業計劃完結，相信短期內失業率必定上升，預期明年上半年樓價將有約5%跌幅，當中以1000萬元以上物業影響較大。

戴德梁行預料

明年上半年樓價跌5%

該行同時預計，明年寫字樓市場繼續受壓，整體租金跌11%至16%，中區跌幅可達18%，而舖位租金暫仍未見底，但相信距離不遠，預計明年舖租仍有5%至10%下調空間。