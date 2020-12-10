經濟

香港地產

監警委員2.35億沽山頂洋房雙破頂 持貨10年賺億 買家具內地背景

【明報專訊】第四波疫情下，有名人以破頂價售出山頂老牌豪宅，並勁賺離場，其中由監警會委員、匯賢智庫成員關治平等持有的山頂La Hacienda單號洋房，上月以2.35億元、實呎近6.8萬元售出，兩者均創屋苑新高。原業主為曾指香港警察「買水炮車好過開槍」的關治平等，持貨10年賺1億元。

明報記者 林尚民

位於加列山道La Hacienda，樓齡約35年，土地註冊處顯示，其中一幢實用3457方呎的單號洋房，望港島南區景，上月以2.35億元易手，實呎67,978元，雖然較叫價2.8億元減4500萬元或16%，但呎價及成交價均創屋苑新高。

資料顯示，物業由DOUBLE BLISS LIMITED於2010年8月以1.35億元購入，公司董事包括關治平及關陳燕坤，持貨10年，帳面勁賺1億元或約74%，買家則為李卓霏（LI TRACY ZHUO FEI），料具內地背景。本身為特許土木工程師的關治平，亦為監警會委員，2015年警方擬購買3部水炮車時，就稱1950及60年代外國警察會用機關槍射示威者，又指香港警察「買水炮車好過開槍」。

關治平04年1.35億向唐錦馨買入

此外，La Hacienda過往有不少名人業主，今次易手的洋房，對上一手業主，為新地（0016）郭氏家族已故「大少」郭炳湘的紅顏知己唐錦馨（Ida Tong），唐錦馨於2004年以4650萬元購入，至2010年以1.35億元售予關治平等，6年賺8850萬元或1.9倍。

事實上，關治平已非首次以高價售出山頂物業，他於2010年購入上述La Hacienda洋房前，便以2.365億元售出加列山道74號雙號洋房，以實用3106方呎計，實呎7.6萬元，惟當年市場仍然以建築面積計算單位買賣，若以建築面積4200方呎計，當年建呎5.63萬元，成當時全港屋苑式洋房呎價第四高。

賀凱琪4600萬購秀麗閣4房戶

另土地註冊處亦顯示，西半山旭龢道8號秀麗閣中高層B室，實用1900方呎，4房間隔，上月以4600萬元連車位售出，實呎24,211元，買家為羅耀發（LAW YIU FAT RICHARD）及賀凱琪（HO HOI KEI），後者中英文姓名均與澳門現任行政長官賀一誠女兒相同，料為同一人；羅耀發則為泰昇地基前非執行董事。原業主1991年以633萬元購入，帳面獲利3967萬元或6倍多。

另市場消息指，裕泰興家族成員羅守輝妻梁婉玲持有的鴨脷洲南灣5座中層B室，實用1161方呎，4房間隔，以2500萬元易手，實呎21,533元。梁於2012年底以2280萬元購入，帳面獲利220萬元或近一成。

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