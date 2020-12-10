湯文亮：抗疫人士口不對心 政府應要出硬招

【明報專訊】在新冠病毒疫情初期，我對袁國勇教授不存好感，認為他只是語不驚人死不休，到現在仍有餘悸，但慢慢地我開始改觀，現在袁教授簡直是我偶像，轉變的理由是他夠膽講，連第四波的源頭都夠膽講出來，非常之有吉士。老實說，很多政府官員抑或醫護人員都知道疫情第四波的源頭是什麼，不過就冇人講出來，至於第四波源頭，原來就是冇源頭。
袁教授夠膽講第四波源頭有「吉士」
只從疫情第四波在歌舞群組開始爆發，每日都有三幾十宗冇源頭個案，政府官員束手無策，但又沒有解釋點解束手無策。袁教授一馬當先，指出那些冇源頭個案大多數是權貴人士，他們唔願意講確診前後去向，令到有關的確診者變成冇源頭。
權貴唔講行蹤政府亦冇符，唯有用超級電腦去追尋，疫情擴散，確診數字不斷上升，政府唯有收緊限聚令，甚至要推出強制隔離令。如果確診人士願意交代清楚，我相信疫情會較容易受到控制，未必要收緊限聚令以及強推隔離令。
一定要確診者交代行蹤
有很多抗疫人士一方面話政府的防疫工作做得不夠，另一方面又不支持政府防疫政策，只得三成全民檢測就可以證明不少抗疫人士是口不對心，政府要抗疫成功唯有出硬招，除了限乜限物令之外，一定要確診者交代確診前後行蹤。否則，如果沒有疫苗的話，到明年今日仍然不能解封，限聚令當然不可能解除，香港市民繼續受苦。