湯文亮：抗疫人士口不對心 政府應要出硬招

袁教授夠膽講第四波源頭有「吉士」

只從疫情第四波在歌舞群組開始爆發，每日都有三幾十宗冇源頭個案，政府官員束手無策，但又沒有解釋點解束手無策。袁教授一馬當先，指出那些冇源頭個案大多數是權貴人士，他們唔願意講確診前後去向，令到有關的確診者變成冇源頭。

權貴唔講行蹤政府亦冇符，唯有用超級電腦去追尋，疫情擴散，確診數字不斷上升，政府唯有收緊限聚令，甚至要推出強制隔離令。如果確診人士願意交代清楚，我相信疫情會較容易受到控制，未必要收緊限聚令以及強推隔離令。

一定要確診者交代行蹤

有很多抗疫人士一方面話政府的防疫工作做得不夠，另一方面又不支持政府防疫政策，只得三成全民檢測就可以證明不少抗疫人士是口不對心，政府要抗疫成功唯有出硬招，除了限乜限物令之外，一定要確診者交代確診前後行蹤。否則，如果沒有疫苗的話，到明年今日仍然不能解封，限聚令當然不可能解除，香港市民繼續受苦。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]