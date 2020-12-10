經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：反「洗錢」的始作俑者

【明報專訊】近日很多反對派政客被凍結資產，異口同聲是政治逼害。我當然不反對這是政治原因，不過，這把刀究竟是誰交給香港政府的呢？答案是：美國政府。

沒錯，自從2001年的九一一事件以後，美國加強了反洗黑錢的力度，普通人在銀行開不到戶口，無法提存大量現金，以至於大額過數，問長問短，也已經到達擾民的程度，簡直是天怒人怨，人神共憤，甚至影響到整個金融世界。在傳媒，在討論區，也已有過很多的討論和分析。反對派有這麼多的議員，除非把時間全都用來政治鬥爭，完全不顧民情，否則不應不知道這客觀的事實。

開戶審查至擾民程度

換言之，現在港府用來屠宰反對派的刀，是美國給的，而在這些年來，反對派從來沒有反對過，好像完全不知有這種事，現在火燒到埋身，才呱呱大叫，這實在是自食其果。

在這幾年，我在本欄也零零星星的寫過，我有不少朋友因為區區幾十萬元現金的提存，或過數，被取消戶口，甚至被凍結存款，這根本是司空見慣的事。當日黃台仰藏有53萬元現金，也有人指出，只是因為開戶困難，因此無法不用現金。

最後提一個juicy的小故事。幾年前，我有朋友想開拍電影《月華傳》，故事講股壇傳奇人物朱太的前半生事迹。問題是：究竟由誰來飾演朱太呢？答案是：我的偶像阿Sa蔡卓妍。大家看看，她和朱太的笑容簡直是十足十相似。

後來因為股市不佳，這部戲便擱置了，真是可惜。

[周顯 投資二三事]

上 / 下一篇新聞

內地11年首現通縮 料延至明年初 核心CPI仍升0.5% 經濟師：無礙幣策正常化
內地11年首現通縮 料延至明年初 核心CPI仍升0.5% 經濟師：無礙幣策正常化
疫下各國「偽通縮」 非食品權重愈高愈明顯
疫下各國「偽通縮」 非食品權重愈高愈明顯
11月新貸按月倍增至1.43萬億人幣
11月新貸按月倍增至1.43萬億人幣
貿發局上調港全年出口預測
貿發局上調港全年出口預測
京東健康納科指 比重看齊ATMX
京東健康納科指 比重看齊ATMX
覆檢委員會籲證監改善調查部署 兩個案歷時多年 涉違規者逃脫
覆檢委員會籲證監改善調查部署 兩個案歷時多年 涉違規者逃脫
恒指升不足200點 小米升4.4%續冠藍籌
恒指升不足200點 小米升4.4%續冠藍籌
恒大再斥資逾10億 增持恒大汽車股權
恒大再斥資逾10億 增持恒大汽車股權
忠意保險推「帳單保」吸自僱人士
忠意保險推「帳單保」吸自僱人士
AlipayHK：港合作商戶逾6萬家 疫情帶動二維碼收款數量增五成
AlipayHK：港合作商戶逾6萬家 疫情帶動二維碼收款數量增五成
Huawei Pay加入八達通：擴闊全場景移動支付
Huawei Pay加入八達通：擴闊全場景移動支付
星展料今年貸款低單位增長
星展料今年貸款低單位增長
軟銀擬逐步回購達至私有化 間接提高孫正義持股 股價急漲5.6%
軟銀擬逐步回購達至私有化 間接提高孫正義持股 股價急漲5.6%
澳洲通過併購法案 可撤一帶一路協議
澳洲通過併購法案 可撤一帶一路協議
中概股小鵬汽車加碼配股169億元 股價早段跌4%
中概股小鵬汽車加碼配股169億元 股價早段跌4%
李曉佳：私有化I.T 沈嘉偉棄港第一步？
李曉佳：私有化I.T 沈嘉偉棄港第一步？
岑智勇：中期溢利按年倍升 永升生活看俏
岑智勇：中期溢利按年倍升 永升生活看俏
技術取勝：中國中藥上望4元料沽壓大
技術取勝：中國中藥上望4元料沽壓大
李小加身家兩日多2500萬
李小加身家兩日多2500萬
劉思明：出口股向好 偉易達績穩可吼
劉思明：出口股向好 偉易達績穩可吼
湯文亮：抗疫人士口不對心 政府應要出硬招
湯文亮：抗疫人士口不對心 政府應要出硬招
監警委員2.35億沽山頂洋房雙破頂 持貨10年賺億 買家具內地背景
監警委員2.35億沽山頂洋房雙破頂 持貨10年賺億 買家具內地背景
上月DSD辣稅涉逾15億 一年最多
上月DSD辣稅涉逾15億 一年最多
美孚新邨額印鬆綁沽 帳賺不足兩成
美孚新邨額印鬆綁沽 帳賺不足兩成
匯璽II四房撻大訂 遭殺訂482萬
匯璽II四房撻大訂 遭殺訂482萬
灣仔舖撤辣後蝕150萬沽
灣仔舖撤辣後蝕150萬沽
嶺大教職員5300元分租聚康山莊
嶺大教職員5300元分租聚康山莊
居英半世紀僑領黃運新：華人難上流 BNO移民宜買樓收租
居英半世紀僑領黃運新：華人難上流 BNO移民宜買樓收租
內地需求撐起港樓 籲發展郊野公園
內地需求撐起港樓 籲發展郊野公園