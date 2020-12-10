周顯：反「洗錢」的始作俑者

沒錯，自從2001年的九一一事件以後，美國加強了反洗黑錢的力度，普通人在銀行開不到戶口，無法提存大量現金，以至於大額過數，問長問短，也已經到達擾民的程度，簡直是天怒人怨，人神共憤，甚至影響到整個金融世界。在傳媒，在討論區，也已有過很多的討論和分析。反對派有這麼多的議員，除非把時間全都用來政治鬥爭，完全不顧民情，否則不應不知道這客觀的事實。

開戶審查至擾民程度

換言之，現在港府用來屠宰反對派的刀，是美國給的，而在這些年來，反對派從來沒有反對過，好像完全不知有這種事，現在火燒到埋身，才呱呱大叫，這實在是自食其果。

在這幾年，我在本欄也零零星星的寫過，我有不少朋友因為區區幾十萬元現金的提存，或過數，被取消戶口，甚至被凍結存款，這根本是司空見慣的事。當日黃台仰藏有53萬元現金，也有人指出，只是因為開戶困難，因此無法不用現金。

最後提一個juicy的小故事。幾年前，我有朋友想開拍電影《月華傳》，故事講股壇傳奇人物朱太的前半生事迹。問題是：究竟由誰來飾演朱太呢？答案是：我的偶像阿Sa蔡卓妍。大家看看，她和朱太的笑容簡直是十足十相似。

後來因為股市不佳，這部戲便擱置了，真是可惜。

[周顯 投資二三事]