經濟
劉思明 數據尋寶

投資策略

劉思明：出口股向好 偉易達績穩可吼

【明報專訊】港股大型股反彈，但整體調整未完；出口、食品股保持向好趨勢，偉易達（0303）、農夫山泉（9633）調整中可以收集。

恒指昨高開205點後向上，早市最多升362點、高見26,666點回順，收市報26,502點，升198點或0.75%；國指升0.76%。恒生大型股指數升0.62%，中型股、小型股指數分別跌0.69%、1.13%。

大市偏淡，據《明報》港股數據庫，升跌比率43比57，升逾3%、跌逾3%分別佔上升、下跌股份近一成半；陽燭對陰燭為36比64，大市沽盤較為積極但壓力不大。交投平穩，大市成交1366億元，與60天平均相若。

教育股跌2.6%表現最差

個別行業的沽壓較大，本報數據庫追蹤的30個行業，有超過一半下跌，教育跌2.6%表現最差，環保及新能源跌逾2%，中資電力跌1.5%，航運物流、科技器材跌逾1%。踏入10月熱炒的新能源、航運物流，月內持續調整，龍源（0916）、福萊特（6865）、中外運（0598）、中遠海控（1919）等初步轉弱，預計將需時整固消化超買。

偉易達近日低位58元可吸

至於上升行業，地產及相關升1%已經是最好，其次燃氣供應、紡織及服飾升約0.8%。服飾以高端品牌普拉達（1913）、新秀麗（1910）及出口申洲（2313）、九興（1836）表現較佳。其他品牌、出口股也向好，歐舒丹（0973）、耐世特（1316）創新高，創科（0669）、敏華（1999）反彈，偉易達高位整固後可以留意。

疫情令家長和兒童有更多時間留在家中，偉易達上半年度（截至9月底止）電子學習產品增加6.5%，電訊產品收入則保持平穩，抵消承包生產服務收入下跌；隨着耳機訂單增長強勁及其他產品銷情復蘇，承包生產服務收入料會回升，加上電子學習、電訊產品收入穩定，全年業績有望穩中向好，支持股價表現。走勢上，偉易達上月急升至66元後回調，中線關鍵支持位為56元，可於近日低位約58元吸納，以提高值博率。

農夫山泉41元有承接 現價可收集

此外，啤酒股華潤啤（0291）、青島啤（0168），以及乳業股蒙牛（2319）近日先後創新高；農夫山泉自上月向上突破升至46元後出現調整，近日跌至41元開始有承接，可於現水平收集，止蝕位放在40元。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕農夫山泉 偉易達 出口股

上 / 下一篇新聞

內地11年首現通縮 料延至明年初 核心CPI仍升0.5% 經濟師：無礙幣策正常化
內地11年首現通縮 料延至明年初 核心CPI仍升0.5% 經濟師：無礙幣策正常化
疫下各國「偽通縮」 非食品權重愈高愈明顯
疫下各國「偽通縮」 非食品權重愈高愈明顯
11月新貸按月倍增至1.43萬億人幣
11月新貸按月倍增至1.43萬億人幣
貿發局上調港全年出口預測
貿發局上調港全年出口預測
京東健康納科指 比重看齊ATMX
京東健康納科指 比重看齊ATMX
覆檢委員會籲證監改善調查部署 兩個案歷時多年 涉違規者逃脫
覆檢委員會籲證監改善調查部署 兩個案歷時多年 涉違規者逃脫
恒指升不足200點 小米升4.4%續冠藍籌
恒指升不足200點 小米升4.4%續冠藍籌
恒大再斥資逾10億 增持恒大汽車股權
恒大再斥資逾10億 增持恒大汽車股權
忠意保險推「帳單保」吸自僱人士
忠意保險推「帳單保」吸自僱人士
AlipayHK：港合作商戶逾6萬家 疫情帶動二維碼收款數量增五成
AlipayHK：港合作商戶逾6萬家 疫情帶動二維碼收款數量增五成
Huawei Pay加入八達通：擴闊全場景移動支付
Huawei Pay加入八達通：擴闊全場景移動支付
星展料今年貸款低單位增長
星展料今年貸款低單位增長
軟銀擬逐步回購達至私有化 間接提高孫正義持股 股價急漲5.6%
軟銀擬逐步回購達至私有化 間接提高孫正義持股 股價急漲5.6%
澳洲通過併購法案 可撤一帶一路協議
澳洲通過併購法案 可撤一帶一路協議
中概股小鵬汽車加碼配股169億元 股價早段跌4%
中概股小鵬汽車加碼配股169億元 股價早段跌4%
李曉佳：私有化I.T 沈嘉偉棄港第一步？
李曉佳：私有化I.T 沈嘉偉棄港第一步？
岑智勇：中期溢利按年倍升 永升生活看俏
岑智勇：中期溢利按年倍升 永升生活看俏
技術取勝：中國中藥上望4元料沽壓大
技術取勝：中國中藥上望4元料沽壓大
李小加身家兩日多2500萬
李小加身家兩日多2500萬
周顯：反「洗錢」的始作俑者
周顯：反「洗錢」的始作俑者
湯文亮：抗疫人士口不對心 政府應要出硬招
湯文亮：抗疫人士口不對心 政府應要出硬招
監警委員2.35億沽山頂洋房雙破頂 持貨10年賺億 買家具內地背景
監警委員2.35億沽山頂洋房雙破頂 持貨10年賺億 買家具內地背景
上月DSD辣稅涉逾15億 一年最多
上月DSD辣稅涉逾15億 一年最多
美孚新邨額印鬆綁沽 帳賺不足兩成
美孚新邨額印鬆綁沽 帳賺不足兩成
匯璽II四房撻大訂 遭殺訂482萬
匯璽II四房撻大訂 遭殺訂482萬
灣仔舖撤辣後蝕150萬沽
灣仔舖撤辣後蝕150萬沽
嶺大教職員5300元分租聚康山莊
嶺大教職員5300元分租聚康山莊
居英半世紀僑領黃運新：華人難上流 BNO移民宜買樓收租
居英半世紀僑領黃運新：華人難上流 BNO移民宜買樓收租
內地需求撐起港樓 籲發展郊野公園
內地需求撐起港樓 籲發展郊野公園