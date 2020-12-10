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經濟
2020年12月10日星期四
技術取勝
投資策略
內地11年首現通縮 料延至明年初 核心CPI仍升0.5% 經濟師：無礙幣策正常化
疫下各國「偽通縮」 非食品權重愈高愈明顯
11月新貸按月倍增至1.43萬億人幣
貿發局上調港全年出口預測
京東健康納科指 比重看齊ATMX
覆檢委員會籲證監改善調查部署 兩個案歷時多年 涉違規者逃脫
恒指升不足200點 小米升4.4%續冠藍籌
恒大再斥資逾10億 增持恒大汽車股權
忠意保險推「帳單保」吸自僱人士
AlipayHK：港合作商戶逾6萬家 疫情帶動二維碼收款數量增五成
Huawei Pay加入八達通：擴闊全場景移動支付
星展料今年貸款低單位增長
軟銀擬逐步回購達至私有化 間接提高孫正義持股 股價急漲5.6%
澳洲通過併購法案 可撤一帶一路協議
中概股小鵬汽車加碼配股169億元 股價早段跌4%
李曉佳：私有化I.T 沈嘉偉棄港第一步？
岑智勇：中期溢利按年倍升 永升生活看俏
技術取勝：中國中藥上望4元料沽壓大
李小加身家兩日多2500萬
劉思明：出口股向好 偉易達績穩可吼
周顯：反「洗錢」的始作俑者
湯文亮：抗疫人士口不對心 政府應要出硬招
監警委員2.35億沽山頂洋房雙破頂 持貨10年賺億 買家具內地背景
上月DSD辣稅涉逾15億 一年最多
美孚新邨額印鬆綁沽 帳賺不足兩成
匯璽II四房撻大訂 遭殺訂482萬
灣仔舖撤辣後蝕150萬沽
嶺大教職員5300元分租聚康山莊
居英半世紀僑領黃運新：華人難上流 BNO移民宜買樓收租
內地需求撐起港樓 籲發展郊野公園
技術取勝：中國中藥上望4元料沽壓大
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【明報專訊】永升生活後市或上試16元（圖）
微盟區間上落格局待變（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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內地11年首現通縮 料延至明年初 核心CPI仍升0.5% 經濟師：無礙幣策正常化
疫下各國「偽通縮」 非食品權重愈高愈明顯
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