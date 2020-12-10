岑智勇：中期溢利按年倍升 永升生活看俏

恒指以陰燭近「十字星」或「墓碑十字星」收市，上影線明顯較下影線長，反映在10天線水平的沽壓不輕。以收市水平計，恒指收市時連20天線都失守了。MACD快慢線負差距收窄，走勢略改善。全日上升股份746隻，下跌991隻，整體市况未如指數般強，帶「托沽」味。

上市未扭虧 注意阿里健康風險

新上市的華潤萬象（1209）收報28元，較招股價22.3元上升25.6%，成交金額50億元，是全日第四大成交股份。同為首日上市的物管股佳源服務（1153），收報3.88元，較招股價3.86元上升0.5%，成交金額8867萬元。上市第二天的京東健康（6618）再升2%，收報112.2元，成交金額33億元，是全日第八大成交股份。

京東健康的「影子股」阿里健康（0241）亦受追捧，連升3天，昨升4.6%，成交額26.76億元，是全日第十一大成交股份。但值得留意，阿里健康在2014年透過入股「中信21世紀」借殼上市後，至今仍錄得虧損，投資者宜注意風險。

舜宇營運數據平平 難提振股價

舜宇光學（2382）公布11月主要產品出貨量，其中手機鏡頭出貨量環比下降19.2%，主要是因為智能手機供應鏈中關鍵零部件缺貨。車載鏡頭出貨量同比上升28.8%，主要是因為受海外疫情影響減少。手機攝像模組出貨量同比下降21.3%，環比下降18.5%，主要是因為智能手機供應鏈中關鍵零部件缺貨。舜宇光學的營運數據平平，料對股價提振有限。

另外，永升生活服務（1995）的主要業務為於中國提供物業管理服務、社區增值服務及非業主增值服務。集團在2020年中期錄得收入約為13.449億元人民幣，同比增長90.0%。毛利約為4.125億元人民幣，同比增長約96.0%，毛利率為30.7%，較2019年同期的29.7%上升1個百分點。溢利約為2億元人民幣，同比增長約121.1%。股東應佔溢利約為1.712億元人民幣，同比增長約89.1%。截至2020年6月30日，集團物業管理服務的合約建築面積約為1.428億平方米，較2019年12月31日約1.106億平方米增長約29.2%。

永升生活股價近日向好，並在金融科技系統出現信號。集團昨日收報14.74元，升0.9元或6.503%，市盈率90.429倍，周息率0.325%。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

百利好證券首席策略師

[岑智勇 智選股]