中概股小鵬汽車加碼配股169億元 股價早段跌4%

小鵬汽車表示，配股所得款項淨額將用研究和開發智能電動車及軟件、硬件和數據技術；擴展銷售、市場營銷、服務渠道、超級充電網絡及國際市場；對智能電動汽車核心技術的潛在戰略投資，以及一般企業用途。

事實上，多隻汽車股近日接連配股，特斯拉（Tesla）股價於周一創新高後，翌日宣布按市價配股集資不超過50億美元（約390億港元），是集團9月以來第二次配股，周二股價仍再創新高，升至近650美元，但昨日開市回落2%。

另外，理想汽車早前計劃發行4700萬ADS新股，每股定價29美元，每股ADS相當於兩股A類普通股。港股方面，比亞迪 （1211）上周向中證監申請增發H股，恒大汽車（0708）於9月亦曾配股集資最多40億元。

憧憬新紓困法案 道指開市升111點

另外，美國新一輪紓困法案談判有進展，財長梅努欽提出總額達9160億美元的方案，該方案獲總統特朗普、參議院共和黨領袖麥康奈爾支持，有望打破兩黨談判的僵局。道指昨晚開市升111點，標指及納指升0.2%。

美國最大外賣平台、有「美版美團」之稱的DoorDash昨晚正式掛牌，DoorDash將其發行價再度上調，從90至95美元上調至102美元，籌資增至33.7億美元，估值達到390億美元，較今年初的150億美元估值倍升。DoorDash由3名華人Tony Xu、Andy Fang及Stanley Tang創辦。

（綜合報道）

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