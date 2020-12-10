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澳洲通過併購法案 可撤一帶一路協議

【明報專訊】澳洲國會周二（8日）通過一項法案，有分析指，法案可能影響澳州維多利亞省在2018年與中國簽訂的「一帶一路」協議。曾表態不同意相關協議的澳洲財長弗呂登貝格（Josh Frydenberg）昨日發聲明指，議會通過了近50年來對外國收購與兼併法（Foreign Acquisitions and Takeovers Act）最重大的改革；中國外交部發言人趙立堅則表示不評論，但又提到希望澳洲政府「理性看待」相關協議。

澳財長：可確保國家利益

國會前日通過的法案授予澳洲聯邦政府權力，可以中止當地8個省、地方政府和大學等機構以前簽署與外國政府和新簽署的協議，意味着包括維多利亞省與中國簽訂的協議在內，都會有可能被取消。

弗呂登貝格昨日發聲明表示，這個由明年1月1日起生效的新法案，可確保不論投資金額多少，對當地敏感行業的投資均要審查和審批。他指出，澳洲將繼續歡迎帶來重大好處的外國投資，但同時也將確保投資不違背國家利益。

中國外交部盼「理性看待」

趙立堅在昨日記者會上亦被問到法案的影響，回應稱「立法屬於各國內部事務，我們不予評論」。他其後表示，「一帶一路」為沿線人民帶來了實實在在的利益，希望澳洲官方客觀、理性的看待中澳合作和「一帶一路」倡議，稱「不要給中澳之間正常的交流合作人為的設置障礙，不要搞選擇性、歧視性執法，多做有利於中澳互信和互利的事」。

（綜合報道）

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