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軟銀擬逐步回購達至私有化 間接提高孫正義持股 股價急漲5.6%

【明報專訊】據彭博引述消息人士報道，日本軟銀集團（SoftBank Group）擬透過逐步回購股份，提高行政總裁孫正義持股比例，最終達至私有化，相關過程或持續一年以上。孫正義今年2月曾表示，軟銀應繼續保持上市地位，今次對傳聞不予置評。消息傳出後，軟銀股價昨天急漲5.6%。

消息人士表示，內部人士將是次回購形容為「溫水煮蛙」方式買斷，集團可以趁低吸納，增添靈活性。而孫正義並不會買入更多軟銀股票，惟隨着其他投資者減持，其持股比例將會逐步提高。

可繞過支付25％溢價收購

目前為止，孫正義持有軟銀約26.8%股份；根據日本相關法規，孫正義在其持股比例達到66%後，將可要求其他股東出售股份，並可以避開正式收購須支付的25%溢價，否則以現時情况，孫正義或須提出25%溢價，以說服股東接受方案，尤其是軟銀現時股價，較公司持有的阿里巴巴（9988）、Uber股權均有所折讓。

軟銀近年大舉沽貨，例如出售英國晶片業務ARM、利用阿里巴巴股份套現大筆資金回購股份，最新已斥資達1.35萬億日圓（約1005億港元）。報道指，軟銀今年已回購約12%股份，公司早前再公布，擬直至明年7月前再斥約1.5萬億日圓回購，惟以昨日收市價計，即使回購完成，孫正義持股亦僅上升至35%，意味私有化仍有漫漫長路。軟銀將繼續出售資產，為後續的股票回購提供資金。

券商：或會提高最終交易成本

今年2月，孫正義曾指出，認為軟銀保持上市地位較理想，因可以讓股東參與公司的發展，加強公司管治及提高透明度，但原來孫正義早於5年前已想將軟銀私有化。在今年3月軟銀股價因疫情下挫時，孫正義已開始與顧問及貸款方洽談，當中包括億萬富豪辛格（Paul Singer）旗下的對冲基金Elliott Management，以及阿布扎比主權財富基金，惟軟銀持有的資產價值是市值3倍，難以說服銀行參與，談判最終觸礁。

券商富瑞高級分析師Atul Goyal表示，孫正義多年一直以「豪賭式」收購科企，難以令人相信將會「修心養性」，把軟銀的所有現金投放在回購的計劃上。

Atul Goyal預料，軟銀是次的回購活動，很可能會提高最終交易的成本，就算孫正義成功將其持股比例提升到66%以上，相信當中亦會面對小股東的挑戰。

集團內部有不少反對私有化方案的意見，軟銀所擁有的巨額現金，成私有化障礙之一；私有化也會使集團惹來評級公司批評，不利公司處理債務融資問題。而將公司私有化後，孫正義亦會在一段時間內無法進行大規模交易，故對私有化方案存疑。

（綜合報道）

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