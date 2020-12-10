Huawei Pay加入八達通：擴闊全場景移動支付

同用NFC技術連接

八達通營業及市務總監李玉兒表示，注視到華為客戶一直期待今次的合作，亦對合作表示歡迎。Huawei Pay今次同樣是使用NFC（近距離無線通訊）的技術作連接，手機沒有網絡亦能進行支付和增值服務。華為表示，部分八達通卡未能轉移到Huawei Pay，當中包括學生八達通卡，小童八達通卡和殘疾人士八達通卡。客戶需要下載最新的Huawei Wallet和八達通應用程式才能運作有關的轉移程序。客戶可以透過Huawei Wallet加入新的Huawei Pay八達通，或者將實體八達通卡轉移到Huawei Pay。客戶亦可透過八達通App加入新的八達通卡和轉移實體八達通卡。

Huawei Pay目前僅支援銀聯信用卡的增值服務，即暫不支援Visa、MasterCard、和American Express等信用卡的增值。銀聯國際昨日亦發文表示，支持Huawei Pay開通電子八達通增值服務。