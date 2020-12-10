AlipayHK：港合作商戶逾6萬家 疫情帶動二維碼收款數量增五成

明報記者 陳麗歡

陳婉真表示，疫情肆虐下，政府再度收緊防疫措施，令飲食和零售商戶再次受到重創，小商戶更缺乏流動資金周轉。AlipayHK更指出，若小商戶未能得到及時的幫助，可能出現大規模的結業。今次新增的「小店地圖」功能，凝聚了與AlipayHK合作的各區小店 ，以方便用戶搜尋附近的小店作消費，新功能更附加印花獎賞優惠。

方便用戶搜尋附近小店消費

同時，陳婉真表示，今年的零售業無疑是挑戰重重的一年，是次推出「小店地圖」是專為小商戶訂製的新功能，旨在利用錢包平台流量優勢，為小商戶提升曝光率及拓闊客戶群。

陳婉真續稱，首階段的「小店地圖」涵蓋近1000家小商戶，當中更包括食肆、雜貨店、寵物店等，並覆蓋港九新界。用戶只需於主頁點擊印花專區內的「撐小店，儲印花」，並前往「小店地圖」，便能一覽附近小店。用戶亦可以根據商戶的類別；或直接搜尋心儀商戶；或使用區域搜索功能，以探索其他地區的小店。

陳婉真表示，透過「小店地圖」以互動的形式吸引用戶到特選小店，使用AlipayHK的流動支付作消費，可降低使用現金交易時感染病毒風險之餘，又可以吸引顧客支持小店營運。陳又稱，AlipayHK於疫情下望為小商戶略盡綿力，未來會有更多的小店加入互動地圖。

消費滿10元獲5印花 換8元電子禮券

AlipayHK就今次新增功能提供優惠獎賞，用戶凡光顧「小店地圖」合作小店消費滿10元，可獲取5個印花獎賞，可作換領8元電子禮券。每位用戶每月限換領3次，即用戶每月最多可獲15個印花，最多可換領24元獎賞。