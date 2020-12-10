忠意保險推「帳單保」吸自僱人士

連續住院逾3天可獲一筆過現金賠償

雖然產品名為「帳單保」，實際上是住院的現金賠償。客戶並非拿實際的水電煤帳單實報實銷，而是按投保時定下的保額而賠償，而客戶在投保時，可根據個人或家庭的帳單開支需要而選擇保額。產品由忠意保險承保，並會在眾安的ZA平台上銷售。忠意保險有限公司（香港分行）總經理Cillin O'Flynn 表示，自由工作者及自僱人士並非以連續僱傭合約受聘，當他們因故需要住院時，將無法賺取收入應付每個月的生活開支。「帳單保」有助減輕他們的負擔，讓他們每月的基本生活不受影響。忠意保險引述統計數據顯示，香港彈性工作人口在2020年達到74.1萬，佔總勞動人口20%，遠高於10年前時錄得的數據（39.1萬人及佔11%）。

「帳單保」限18至65歲人士投保，單次保障額分300元、500元、1000元及2000元，保障期一年，一年最多可獲24次賠償。基本計劃只限意外事故，綜合計劃包括意外及疾病。假設為30歲，選擇綜合計劃及300元保額預估保費每年36元。