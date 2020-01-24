恒指升不足200點 小米升4.4%續冠藍籌

恒指成份股中小米（1810）收市升4.4%至27.5元，續為表現最佳藍籌；友邦（1299）收市升2.24%至89元，貢獻恒指57點；藥明生物（2269）跌2.7%，收報79.4元，是跌幅最大的藍籌。

南方東英推科指槓桿產品 775元入場

南方東英旗下兩隻追蹤恒生科技指數產品今日開始交易，包括恒生科指每日槓桿（2x）產品（7226）及恒生科指每日反向（-2x）產品（7552），是首批科指槓桿產品，最低交易金額約775元。恒生科指昨最高見8206點，其後收幅放緩，收報8101點，升0.21%。少數科技股拉升指數，包括小米及受京東健康（6618）刺激而創上市新高的阿里健康（0241），昨升4.6%至25元。微盟（2013）大漲7.6%。

另外，舜宇光學（2382）收市後公布，由於智能手機供應鏈中關鍵零部件缺貨，11月手機鏡頭出貨量按月下跌19.2%，按年下跌0.8%；手機攝像模組出貨量按年及按月分別下降21.3%及18.5%。車載鏡頭方面，因海外疫情影響減少，出貨量按年上升28.8%，按月下跌0.4%。該股昨日收報153.6元，跌0.78%。