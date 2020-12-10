經濟

覆檢委員會籲證監改善調查部署 兩個案歷時多年 涉違規者逃脫

【明報專訊】證監會過去不時被批評在部分執法個案處理緩慢，證監會程序覆檢委員會（下稱委員會）昨發表年度報告，就市場專家的委聘安排、調查程序中有關溝通和協調、發牌申請和投訴的處理方式等提出建議。委員會提到，去年覆檢的兩宗執法個案經過多年調查後，因涉嫌違規者不知所終、主要證人不願作證，或基於時間和資源的考慮，最終結案而不採取進一步行動，認為決策過程或有改善空間。

明報記者

委員會過去一年針對證監會的54宗個案進行覆檢，受疫情影響，數量有輕微下降，最終就28宗個案提出建議及意見，主要分為市場專家的委聘安排、調查程序中有關溝通和協調、發牌申請和投訴的處理方式、與外界機構溝通及員工發展等五方面（見表）。

提5點意見 促加強調查程序溝通協調

委員會提到，證監會在執法及調查時，有需要改善整體調查部署。委員會指出，留意到有最少兩宗調查及執法個案經過多年調查，最終因涉嫌違規者期間不知所終、主要證人不願作證，或基於時間和資源的考慮，最終結案而不採取進一步行動。另有一宗個案，證監會四度尋求法律服務部和外聘律師意見，另有一宗個案花費超過兩年徵詢法律意見。因此，建議法規執行部可改善整體調查部署，並加強與法律服務部之間的協調。

證監會：將盡早識別 善用資源

證監會回應時指出，法規執行部和法律服務部定期討論個案，以期釐清證據是否有力的問題，並評估個案的處理策略，會繼續加強兩部門的溝通。至於難以勝訴的個案，證監會表示會竭力盡早將其識別，務求善用資源。

此外，委員會認為證監會亦應改善對外溝通，並舉出兩宗個案，其中一宗個案中，證監會和廉署就相關課題同時展開調查；另一宗涉及金管局，證監會原擬展開法律程序以凍結某些銀行帳戶，但當得悉包括金管局轉介的原告人在內，數名原告人已對該批銀行帳戶展開第三債務人法律程序後，證監會便頗突然地擱置有關法律程序。委員會認為，證監會與律政司、其他監管機構、執法機構和專業機構保持有效溝通和協調十分重要，建議證監會研究如何加強與這些外界機構的溝通，並為此訂立轉介制度，把有關個案交由這些機構處理。

相關字詞﹕覆檢委員會 執法 證監會

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