京東健康納科指 比重看齊ATMX

藍月亮超購逾301倍 凍資3000億

繼京東健康後，另一隻較受觸目的新股藍月亮（6993）昨日截止招股，據市場消息指，藍月亮公開發售部分錄得逾301倍超額認購，以公開發售集資額約9.83億元計算，相當於凍資近3000億元。路透社則報道，藍月亮將以招股價上限13.16元定價，集資98.3億元。

昨日有兩隻物管股齊掛牌上市，分別為潤地（1109）旗下的華潤萬象生活（1209），以及佳源國際（2768）旗下佳源服務（1153）。華潤萬象生活昨最多升逾四成，收報28元，較定價升25.6%，一手帳面賺1140元；佳源服務曾最多跌4%，收報3.88元，較定價僅升0.52%，一手帳面賺20元。

今日掛牌的和鉑醫藥（2142）及領地控股（6999），昨日暗盤表現不一。和鉑醫藥以中間價12.38元定價，昨於輝立暗盤收報12.34元，一手帳蝕60元，不過在富途暗盤收報12.62元，一手帳賺240元。領地控股公開發售不足額，以每股5.69元定價，昨於輝立暗盤收市報5.67元，一手1000股帳面蝕20元。

生科股加科思招股 4242元入場

另外，生科股加科思（1167）昨首日招股，至下周一（14日）截止，招股價為12至14元，集資最多13.5億元，一手300股入場費4242.32元，料於12月21日掛牌，高盛及中金為聯席保薦人（見表）。

明報記者 蕭嘉聰

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