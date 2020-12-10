經濟

11月新貸按月倍增至1.43萬億人幣

【明報專訊】人民銀行昨日公布11月主要金融數據，新增人民幣貸款1.43萬億元（人民幣，下同），略低於預期的1.45萬億元，遠高於10月的6898億元逾一倍；社會融資規模增量則為2.13萬億元，高過預期的2.075萬億元，亦大幅高於10月的1.42萬億元。

M1按年增10％ 34月新高

貨幣供應方面，廣義貨幣（M2）供應按年增10.7%；狹義貨幣（M1）供應按年增10%，創下34個月新高，M2與M1增幅差距由10月的1.4個百分點收窄至0.7個百分點，反映實體經濟的流動性正繼續好轉。

分部門看，11月新增人民幣貸款當中，住戶部門中長期貸款增加5049億元，企業單位中長期貸款增加5887億元，佔了新增人民幣貸款絕大部分；票據融資增加804億元；非銀行業金融機構貸款減少1042億元。社融方面，對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.53萬億元，按年多增1676億元，是新增社融大幅增加的主要原因；企業債券淨融資則只有862億元，按年少2468億元。

企業債券融資大減

招銀理財高級分析師陳鄭認為，企業債券融資因為永煤等企業的違約事件而嚴重減少，如果不是這個原因，11月社融新增規模還會更高。M1增速連續兩個月上升，反映實體流動性繼續上行，經濟恢復效果或會好於市場預期。

相關字詞﹕狹義貨幣 廣義貨幣 社會融資規模 新增人民幣貸款

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