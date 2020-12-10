疫下各國「偽通縮」 非食品權重愈高愈明顯

不過，國際貨幣基金組織（IMF）一篇論文指出，由於需求跌便價格降的交通類別佔歐美市場的CPI權重過高，需求增而價格升的食品類別佔CPI權重則過小，在新冠病毒疫情改變大眾消費模式之下，令CPI權重比例突然「失真」，導致通脹被低估，出現「偽通縮」情况。

豬肉佔內地CPI權重高 牽一髮動全身

反過來說，中國之所以此前一直沒出現通縮，正是因為其食品佔CPI權重較高，交通佔權重則較小。

雖然官方從沒透露CPI中八大分項的權重構成，但據分析師估算，食品煙酒權重約為28%、交通和通訊權重只有約10%。然而，上月內地也出現通縮，正是因為某些細項權重突然大幅上落之下產生的現象。

事實上，一直以來，反映內地通脹的CPI都有一個別稱「China Pig Index」，戲謔中國的物價升跌只需要看豬肉價高低，令通脹與通縮都失真。

周小川：未計資產價格 數據失真

明年便是國家統計局每5年一次調整CPI統計方式的時候。日前，人行前行長周小川對傳統通脹的概念及計算提出疑問，他認為樓價、股價上漲，是否也可算是通脹，而現行通脹指標較少包括資產價格，也導致數據失真。