經濟

內地11年首現通縮 料延至明年初 核心CPI仍升0.5% 經濟師：無礙幣策正常化

【明報專訊】國家統計局昨日公布11月居民消費價格指數（CPI）按年跌0.5%，不單低於市場預期的持平，且是自2009年10月以來中國首次出現通縮，不過主要原因是豬肉價格按年急降所致，扣除食品和能源價格的核心CPI按年仍升0.5%。分析則指，雖然通縮可能會持續至明年首季，但物價仍非左右貨幣政策的主要因素，中央不會因此放慢貨幣政策正常化。

明報記者 陳子凌

對於11年來首現通縮，國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，食品價格由10月按年升2.2%轉為11月的下跌2%，影響CPI下降幅度約0.44個百分點，是帶動CPI由升轉跌的主要原因。當中豬肉價格按年跌12.5%，跌幅比上月擴大9.7個百分點，影響CPI下降幅度約0.6個百分點，意味通縮主要受其影響；此外，雞蛋、雞肉和鴨肉價格分別下跌19.1%、17.8%和10.8%，跌幅均有擴大。

非食品價格由升轉跌 2009年後首次

非食品價格則由10月升0.1%轉為11月跌0.1%，其中交通和通訊、居住和衣著價格分別下降3.9%、0.6%及0.3%，醫療保健、教育娛樂則分別上升1.5%及1%。

京東數科首席經濟學家、研究院院長沈建光指出，除了豬肉價格是CPI大幅回落的主要原因，非食品價格也是自2009年11月以來首次錄得按年下跌，反映近期內需改善對價格指標的傳導仍不明顯，通縮壓力比預想的更為突出。

沈建光預期，展望未來幾個月，豬肉價格高基數影響將持續，而內需改善對非食品價格的傳導繼續受阻，通縮或延續至明年首季。不過，由於對當前貨幣政策而言，物價仍非主要考量因素，因此並不會阻礙到貨幣政策正常化進程。

景順：或明年下半年始收緊幣策

一般而言，如果通脹回落甚至回臨通縮，央行應放寬貨幣政策，但目前內地正有意收緊因疫情而變得寬鬆的銀根。德銀亞洲高級經濟學家周浩認為，目前來看放慢政策正常化似乎不太可能，因為中央已加大去槓桿力度，但他也強調，其間中國仍會因應情况去審慎調整整體政策。

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭則指出，通縮也反映了餐飲等消費需求的疲軟，但當財政刺激政策發揮作用，經濟活動改善，CPI將會在明年下半年出現回升。他又指，目前的貨幣政策以針對性為主，例如減少房地產開發商的槓桿水平，隨着刺激政策於明年奏效，人行可能在明年下半年才會轉為收緊貨幣政策。

商品價格回升 PPI跌幅收窄

另外，11月工業生產者出廠價格指數（PPI）按年下跌1.5%，較10月跌幅收窄0.6個百分點，主因國際大宗商品價格持續回升，同時出口形勢良好，帶動PPI跌幅收窄。

相關字詞﹕豬肉價格 基數效應 國家統計局 通縮

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