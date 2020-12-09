景順阮偉國：消費科技板塊受惠政策支持

疫苗面世消息令市場憧憬經濟重啟，刺激舊經濟股經歷一輪反彈後近期回軟，如匯控（0005）短短一個月內仍急彈了近兩成，板塊輪動成投資者焦點。阮偉國留意到這種輪動愈來愈短及快，或與「北水」，即內地投資者入市策略、快上快落有關。他指傳統舊經濟股如銀行及能源股，早前跑輸大市後有技術反彈，但始終不會成刺激內地經濟動力，明年前景未見很大復蘇空間。當內地以內需拉動經濟，質疑會否仍大規模興建房屋及鐵路等，相關公司便欠吸引力。反觀後市方面料政策支持不會大幅收緊，利率環境穩定，消費及科技相關股則有望續受基本面增長及政策支持。

個別子行業估值低 落後顯吸引

他有份管理的景順亞洲富強基金，十大持倉中不乏中資科技及消費類股份。他指出，整體消費及科技板塊增長潛力高，有別於5至10年前，有很多子行業（Sub-Sector），個別估值低及落後顯得吸引，例如一些落後電商及社交媒體股。基金會視乎估值調整組合，最近亦留意到傳統必需消費品股今年較為落後，或會加倉。

中資科技股早前受內地監管政策消息拖累向下，阮偉國認為，內地計劃監管科企為一早已知的方向，指中央政府近年都多翻提及會推較清晰政策，對此不感意外。假設日後監管政策推出，但大互聯網及電商科企本身市佔率高，短期內其他公司根本難以分一杯羹，有關政策變得清晰，對科企更有長線利好影響。只是短線這些股份本身都需要「回氣」，由一月起都升了甚多，輕微技術上回調都是較健康，中長線向好方向變化不大。整體而言，他相信有關科技股的相關負面因素已經反映，每逢調整都是買入加倉機會。

傳統汽車轉型 或觸發板塊調整

新能源車以至汽車股是近期另一熱炒板塊，但近周都見大幅回落。阮偉國分析，新能源車由於銷售基數較低，增長較強勁，如內地平均月銷汽車數量中，可能只有約5％是新能源車，潛力自然高。惟新能源車股雖有概念，但大部分都未有盈利，對此較為擔心。而且內地新能源車行業中尚未出現贏家，很多公司連收支平衡都未做到，同時研發開支又大，市面上又多了電動車供選擇，認為市場對行業過度樂觀。

傳統車廠也加入生產電動車，力求分一杯羹，但他認為傳統車廠做新能源車不代表一定成功。傳統車廠估值較低，有些市場人士憧憬轉型生產電動車後，估值可以重估，但實際上要把生產線移植到新能源車，產品能否成功成疑問，還要解決本身傳統汽車如何處理的問題。他續指車廠轉型至全新模式，其實比由零開始更複雜，最終未必間間都取得成功。如果沒有盈利支持的車廠，投資者認為估值太貴，本身又欠基本面支持，更可能觸發整個板塊顯著調整。

物管業務較穩健 較內房更值得「長揸」

內房是過去中央救經濟的重要渠道，地位卻今非昔比，近期表現明顯落後大市。阮偉國認為，以往內地經濟一出問題就會透過向樓市放水解決，但今年已未見相同情况出現，有助經濟健康。他認為投資內房股不會見到一個長線明朗趨勢，較為周期性，每逢有大政策消息推出時才見炒作，即使整體估值低，仍未見明顯推動力。

相比地產商，物管股的經營模式較可持續，以及收入和增長方面都較透明及穩定，皆因內地新樓盤數量只加不減，有固定收入來源。惟最近數個月，最少有10至20間內房分折物管業務上市，變相使整個板塊估值不同，但市場亦消化不了大量高質素物管，短中線會有「消化不良」情况，故此較為擔心。整體而言物管會較內房更值得「長揸」，始終業務較穩定，後者則較為周期性。

王俊騏 明報記者

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