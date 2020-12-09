香港興業3.1億購聯合報大廈全幢

樓面逾6.2萬呎 呎價不足5000元

據香港興業公布，該公司最新以3.1億元，購入土瓜灣旭日街21號聯合報大廈全幢，物業現為一幢16層高工廈；項目佔地約5800方呎，建築面積62,577方呎，以現有樓面計，呎價約4954元。資料顯示，物業原由璟鑽有限公司持有，董事包括聯合報家族成員王文玫、王必立，早於1987年以1100萬元購入，持貨33年，帳面勁賺近3億元或27倍。

《聯合報》由前國民黨中央常務委員王惕吾於1951年創立，為台灣主要傳媒集團之一，被視為親國民黨媒體，據悉除在台灣外，在紐約及香港均持有物業。

此外，施政報告減辣，有投資者成功短炒獲利，土地註冊處資料顯示，沙田火炭坳背灣街金豪工業大廈2座16樓一個單位，上月26日、即施政報告公布翌日，以368萬元登記售出，原業主今年7月以318萬元購入，持貨僅3個多月沽貨，帳面獲利50萬元或16%。

火炭工廈單位3個月升16%

另土地註冊處資料亦顯示，旺角西洋菜南街百寶利商業中心6樓一個單位，原於今年10月底以265萬元售出，但在11月上旬，該單位再以316萬元易手，事隔約10日，原業主帳面獲利51萬元或19%。事實上，單位再前一手買家，是於2013年舖市高峰期以373萬元購入，至今年10月底以265萬元售出，帳面勁蝕108萬元或29%。

不過，港府昨日宣布食肆晚市明日起禁止堂食，美容院及健身室等關閉。盛匯商舖基金管理創辦人及行政總裁李根興指，此舉將令舖市由減辣後的「火爐」變成「急凍」，預期未來兩三星期會有不少負面新聞充斥舖市，包括疫情第四波高峰期、企業大裁員等，很多業主會再度劈價沽售。