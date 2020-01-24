經濟

香港地產

張松橋家族3.3億掃CENTRAL PEAK兩伙

【明報專訊】11月第四波疫情爆發前，新盤市場氣氛熾熱，更吸引知名內地富豪出手入市，其中有「重慶李嘉誠」之稱的內地商人張松橋，其家人豪斥逾3.36億元，連購新地（0016）港島東半山司徒拔道超級豪宅CENTRAL PEAK兩伙。

土地註冊處資料顯示，CENTRAL PEAK Alpex 1座5樓Manor B室，實用2080方呎，上月以1.638億元連車位售出，實呎78,750元，登記買家朱秋慧，為張松橋妻子；據悉，同日以1.726億元，實呎81,223元連車位售出的同座5樓A室（實用2125方呎）之買家，亦為同一組人士，意味張松橋家人，合共斥資3.364億元，連購CENTRAL PEAK兩個標準4房戶。

「錢多多」2851萬買柏傲莊I兩伙3房

與此同時，10月、11月熱賣的新世界（0017）、港鐵（0066）大圍站柏傲莊系列，亦不乏內地豪客捧場；土地註冊處資料顯示，綽號「錢多多」的內地富豪錢峰雷，10月斥資約2851萬元，連購柏傲莊I兩個實用同為663方呎的2B座高層A室，成交價分別1411.1萬及1439.8萬元，呎價2.12萬元及2.17萬元。

由於錢峰雷已非首次在香港入市，如2014年就曾以6.9億元購入山頂超級豪宅白加道28號一幢洋房，並持有至今，故今次入市必須繳交15%雙倍印花稅DSD，涉及稅款近428萬元。

上 / 下一篇新聞

郭樹清：關注科技公司「大而不能倒」 金融科技須明確數據歸屬 分析：或跟國際銀行劃一監管
郭樹清：關注科技公司「大而不能倒」 金融科技須明確數據歸屬 分析：或跟國際銀行劃一監管
全面整頓 P2P網貸機構歸零
全面整頓 P2P網貸機構歸零
中國星洲拓金融服務合作
中國星洲拓金融服務合作
一帶一路策略變 境外貸款大減
一帶一路策略變 境外貸款大減
涉天津投資糾紛 新世界遭追500萬人幣
涉天津投資糾紛 新世界遭追500萬人幣
卓悅旺角中心店被指欠租 遭業主申清盤
卓悅旺角中心店被指欠租 遭業主申清盤
高盛擬全購在華合資公司 成首家純外資投行
高盛擬全購在華合資公司 成首家純外資投行
京東健康首掛飈56% 市值超阿里健康 獲MSCI納兩指數 彭博：史上巨型IPO最佳表現
京東健康首掛飈56% 市值超阿里健康 獲MSCI納兩指數 彭博：史上巨型IPO最佳表現
藍月亮超購71倍 華潤物管暗盤升三成
藍月亮超購71倍 華潤物管暗盤升三成
貸款數據平台百融雲創申港上市
貸款數據平台百融雲創申港上市
恒指失守20天線 科指逆市升　
恒指失守20天線 科指逆市升　
乘聯會：明年乘用車零售料增7%
乘聯會：明年乘用車零售料增7%
蘇寧否認有債務壓力 追究造謠者
蘇寧否認有債務壓力 追究造謠者
CFA：七成散戶對ESG產品有興趣
CFA：七成散戶對ESG產品有興趣
屈臣氏冀2023年分店1.8萬 疫市力拓O+O購物 強調無裁員減薪
屈臣氏冀2023年分店1.8萬 疫市力拓O+O購物 強調無裁員減薪
宏利：第四波疫情料損銷售
宏利：第四波疫情料損銷售
Uber售自動駕駛業務求止蝕 估值大降至312億 入股買方Aurora26％
Uber售自動駕駛業務求止蝕 估值大降至312億 入股買方Aurora26％
Tesla配股集390億 股價早段跌2%
Tesla配股集390億 股價早段跌2%
fb加密貨幣改名Diem 爭取明年初推出
fb加密貨幣改名Diem 爭取明年初推出
植耀輝：航運炒作未必持久 宜趁高位鎖定利潤
植耀輝：航運炒作未必持久 宜趁高位鎖定利潤
岑智勇：匯聚頂尖科技專才 恒大汽車估值看升
岑智勇：匯聚頂尖科技專才 恒大汽車估值看升
技術取勝：一拖再考驗2.6元支持
技術取勝：一拖再考驗2.6元支持
小加再收1243萬元股份獎勵
小加再收1243萬元股份獎勵
劉思明：SaaS概念股強勢 有贊屢創新高
劉思明：SaaS概念股強勢 有贊屢創新高
周顯：姑妄言之 姑妄聽之
周顯：姑妄言之 姑妄聽之
湯文亮：港選哪款疫苗 可證一國兩制
湯文亮：港選哪款疫苗 可證一國兩制
南豐部署明年首季推康城LP10 分析：疫情打擊氣氛 現時非新盤推售時機
南豐部署明年首季推康城LP10 分析：疫情打擊氣氛 現時非新盤推售時機
本月新盤暫10宗撻訂 共殺訂逾530萬
本月新盤暫10宗撻訂 共殺訂逾530萬
LP6餘貨短期推售 現樓海景大宅亮相
LP6餘貨短期推售 現樓海景大宅亮相
BOTANICA BAY洋房1億沽 微賺離場
BOTANICA BAY洋房1億沽 微賺離場
香港興業3.1億購聯合報大廈全幢
香港興業3.1億購聯合報大廈全幢
新任地監局主席廖玉玲：加強教育規管代理
新任地監局主席廖玉玲：加強教育規管代理
景順阮偉國：消費科技板塊受惠政策支持
景順阮偉國：消費科技板塊受惠政策支持