張松橋家族3.3億掃CENTRAL PEAK兩伙

土地註冊處資料顯示，CENTRAL PEAK Alpex 1座5樓Manor B室，實用2080方呎，上月以1.638億元連車位售出，實呎78,750元，登記買家朱秋慧，為張松橋妻子；據悉，同日以1.726億元，實呎81,223元連車位售出的同座5樓A室（實用2125方呎）之買家，亦為同一組人士，意味張松橋家人，合共斥資3.364億元，連購CENTRAL PEAK兩個標準4房戶。

「錢多多」2851萬買柏傲莊I兩伙3房

與此同時，10月、11月熱賣的新世界（0017）、港鐵（0066）大圍站柏傲莊系列，亦不乏內地豪客捧場；土地註冊處資料顯示，綽號「錢多多」的內地富豪錢峰雷，10月斥資約2851萬元，連購柏傲莊I兩個實用同為663方呎的2B座高層A室，成交價分別1411.1萬及1439.8萬元，呎價2.12萬元及2.17萬元。

由於錢峰雷已非首次在香港入市，如2014年就曾以6.9億元購入山頂超級豪宅白加道28號一幢洋房，並持有至今，故今次入市必須繳交15%雙倍印花稅DSD，涉及稅款近428萬元。