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BOTANICA BAY洋房1億沽 微賺離場

【明報專訊】第四波疫情持續之際，多區錄得蝕讓或低於市價成交，其中大嶼山長沙洋房BOTANICA BAY，以及元朗洋房娉廷，各有洋房以1億元及2280萬元易手，兩物業成交價均較三至四年前購入價貶值，惟原業主購入時因獲發展商提供現金回贈，才不至蝕讓損手。

土地註冊處資料顯示，BOTANICA BAY單號洋房，實用4465方呎，上月連車位以1億元沽出、折合實呎22,396元；原業主於2016年以1.084億元向發展商信置（0083）一手購入，及後再以100萬元購入一個車位，持貨4年帳面蝕940萬元或8.6%；不過，由於當時買家獲發展商提供成交金額15%買家印花稅現金回贈，即涉1626萬元，料最終微利離場。

娉廷業主靠回贈抵消虧損

另外，土地註冊處資料顯示，元朗娉廷一座實用1576方呎雙號洋房，上月以2280萬元成交、實呎14,467元；原業主2017年以2423萬元買入單位，持貨3年，是次轉手帳面虧損143萬元或約6%，惟由於當時發展商長實（1113）有為買家提供至少8.5%現金回贈，兼代繳最高樓價4.25%印花稅，故估計原業主仍可微利離場。

此外，二手市場錄得不少減價成交，中原副分區營業經理曾芷妍表示，天水圍嘉湖山莊新近錄得樂湖居1座中層G室易手，實用548方呎，採3房間隔，原業主一個月前叫價550萬元放盤，打算盡快換樓，減價20萬元或4%，終以530萬元獲上車客承接、實呎9672元。

嘉湖3房530萬沽 9個月跌一成

資料顯示，該單位對上數層一個同類戶型，實用549方呎、間隔相同，今年3月以580萬元沽出，與現時相比，上述新成交價較9個月前同類單位價位低約50萬元或9%。不過，上述原業主因早於1996年以173萬元購入單位，持貨長達24年，帳面獲利357萬元或兩倍。

太古城兩房582呎1100萬元沽

鰂魚涌太古城方面，中原高級區域營業董事張光耀表示，太古城本月迄今暫錄7宗成交，平均實呎為1.84萬元，其中寶山閣中層實用582方呎B室，屬屋苑兩房則王，以1100萬元易手，實呎18,900元；原業主2017年9月以969萬元購入，3年額印稅SSD期已經屆滿，帳面賺131萬元或14%。

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