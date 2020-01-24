南豐部署明年首季推康城LP10 分析：疫情打擊氣氛 現時非新盤推售時機

明報記者 張允亭

南豐地產發展部及銷售部總經理盧子豪表示，LP10屬集團來年「重中之重」的住宅項目，提供戶型涵蓋2房至4房，惟不設開放式及1房單位，料不少單位可享海景，項目如果今年底前獲批預售，集團亦計劃明年首季登場。

可留意的是，南豐8月曾表示，LP10若今年內獲批預售，會部署今年底推出。

LP6餘貨價單招標雙軌推售

至於南豐同系日出康城LP6，全盤提供2392伙，2018年9月開售至今累售2343伙，佔全盤整體98%、套現總額192億元。盧子豪指，LP6現有49個餘貨，大多屬高層特色戶，將以現樓形式推售，會分別通過發價單及招標出售。

事實上，目前新盤市場以餘貨、或規模較細的市區單幢盤撐場，其中香港小輪（0050）及帝國集團合作發展的屯門青山灣帝御．星濤，昨日公布加推88伙，並敲定周六(12日)展開新一輪發售123伙。

帝御．星濤折實1.53萬加推88伙

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民指，帝御．星濤加推88伙，維持最高9%直減折扣，折實平均15,355元，屬原價加推；今批包括7個連花園的特色戶及3個連天台特色戶，折實價371.7萬至1510.9萬元，折實呎價則介乎13,591元至22,236元。

林續指，帝御系列8月登場至今累售969個單位，總成交額47億元。另內房佳兆業（1638）牽頭發展的深水埗弦雅，昨日加推30伙，同於周六首輪推售53伙，周五截止認購。

弦雅周六首輪開賣53伙

綜合市場消息，昨日新盤市場錄約6宗成交，包括高銀集團負責銷售的何文田傲玟，透過招標以4041.3萬元沽出第2座3樓B室，實用1425方呎，屬3房連套房間隔，實呎28,360元；傲玟去年11月推出至今累售24伙、套現約9.4億元。

利嘉閣總裁廖偉強表示，第四波疫情爆發，全新焦點大盤的推售時間料均要押後，而兩人限聚令下，售樓處實施人流限制及確保社交距離，令睇樓氣氛變得冷清，並非合適推盤時機。

廖估計，12月餘下時間將不會有全新大盤推售，而欠缺新供應之下，預計本月全月新盤成交量不超過800宗，交投量按月將挫七成。