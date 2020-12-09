經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：港選哪款疫苗 可證一國兩制

【明報專訊】近幾個月，美國總統特朗普與英美不少官員，甚至香港的前立法會議員，開口埋口就話一國兩制沒有了，現在香港是一國一制，香港政府官員又不知怎樣反駁，只是識得話一國兩制仍然存在。其實，怎樣演繹一國兩制？中央政府話兩制之上是一國，換句話說，一國是一個框框。這樣兩制又如何釐定？不少人都一頭霧水，包括小弟在內。

香港在政治上挑戰兩制 沒有好下場

我認為在政治是一國，金融、行政、經濟、法律是兩制，國家有國家一套，香港有香港的一套，如果香港人在政治上挑戰兩制，結果是沒有好下場；反之，在金融、行政、經濟、法律趨向一制，香港的作用就會逐漸消失。因此，要其他國家認為香港仍然是一國兩制，並不是大聲疾呼話香港仍然是一國兩制，一定要有所證明，而事實上要證明香港仍然是一國兩制又不是太困難，甚至是非常簡單，只是政府是否能夠把握而已。

新冠病毒肆虐，全世界都努力研究疫苗，單是中國亦有七八款，美國、英國、俄羅斯亦有新疫苗，接下來的問題就是香港要採用哪個國家，或者不採用哪個國家的疫苗。有人話，既然中國有疫苗，就一定要採用。

採國家疫苗否 非愛國不愛國問題

我的睇法有所不同，香港是有權採用合適的疫苗，中國的當然可以，美國、英國、俄羅斯的也沒問題，這並非是能捉老鼠的就是好貓，而是向其他國家證明，香港是一國兩制，有權決定採用任何國家的疫苗，這並不是愛國與不愛國的問題，而是向世界證明香港仍然是一國兩制，能夠證明一國兩制就是愛國的表現。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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