周顯：姑妄言之 姑妄聽之

然後，某君又同某行家講起，後者說：「𠵱家邊度仲有人敢放水，不過他梗係好好彩。」

最後，某君同法律界大哥食飯，法律界大哥冷冷說：「好乜嘢彩？倒霉就真！這種case，從來沒有被人用刑事告過，通常只是由證監控訴，入咗，都係譴責了事。醫生是第一個被控刑事的人。飛來橫禍醫番好，咁係好好彩，抑或唔好彩？」

姑妄言之，姑妄聽之……寫到這裏，我忽然想起，當年有一位作家，名叫「徐東濱」，是《明報》的主筆之一，是著名的社論家，筆名叫「王延芝」，即是「姑妄言之」的意思。

後來他有一位朋友，叫「談錫永」，以金融業為生，精通金石、書法等中國古藝術，還是紫微斗數專家，又是為《明報》寫專欄，欄名是「因話提話」，效法「王延芝」，筆名為「王亭之」，即是「姑妄聽之」。

據說，當年的紫微斗數兩大專家，就是「紫微楊」和「斗數王（亭之）」，前者是《明報》編輯，後來專業玄學，現時應該是全港玄學界的第二號人物，收費極高，而且不輕易接新客人。至於第一號，當然是九十幾歲的董慕節，據說，識得門路者，還可以有機會找他批命，但當然收費極貴，幾十萬啦。

至於王亭之在今日的最流行「遺蹟」，莫過於「阿一鮑魚，天下第一」這名字和餐廳的題字，都是出自他的手筆。

[周顯 投資二三事]