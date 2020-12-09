劉思明：SaaS概念股強勢 有贊屢創新高

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率32比68，升逾3%佔上升股份一成半多，跌逾3%佔近一成半；陽燭對陰燭為30比70，大市普遍下跌，沽盤保持積極但壓力不大；大市連續5日跌多升少，趨勢轉差。交投平穩，大市成交1354億元，與60天平均相若。

恒指失守20天線 大市趨勢轉差

本報數據庫追蹤的30個行業，有近八成下跌，舊經濟的回吐持續，能源及相關跌1.65%表現最差，基建及建材、房託基金跌約1.4%，航空及相關、中資金融跌約1.3%。近日表現強勁的生物科技股亦有回吐。汽車及相關昨天有明顯反彈，升近2%、有六成股份上升，為一眾行業最佳；其次軟件服務、科技器材升不足1%，只有約一半股份上升。

對上兩個月領漲的中資金融股、航運、原材料股，跟入12月持續調整，招行（3968）、吉利（0175）、長城汽車（2333）、中升（0881）、海豐（1308）、宏橋（1378）、玖紙（2689）等率先失守20天線；不過，車股長汽昨天大彈收復20天線，該股能否重拾升軌將延續升浪值得關注。

明源雲受追捧 創上市新高

恒生科技指數升1.77%，新貴祖龍（9990）、明源雲（0909）受到追捧，後者創上市新高；事實上，多隻SaaS概念股呈強勢，除了明源雲，有贊（8083）與之後提到的中國軟件（0354）相對恒科指在近1個月趨勢跑贏。

有贊主要向商家提供基於社交網絡的全渠道經營SaaS（軟件即服務）系統和一體化新零售解決方案；商家可以透過SaaS系統在多個流量平台搭建店舖，使用後台進行包括商品、訂單、資金、庫存、會員等全方面的管理，亦可以利用營銷工具獲取新客，激發存量客戶，提升銷量。

有贊短線2.15元有支持

受疫情影響，線上及全渠道銷售發展更蓬勃，商家更需要科技協助提升經營效率及競爭力；有贊的業務處於高速增長期，今年首9個月商家通過SaaS產品產生的GMV（商品成交金額）達到723億元人民幣，按年增長九成；期內公司SaaS及延伸服務收入增長九成，並帶動交易費收入增近四成。

股價方面，有贊連續兩日創新高，昨高見2.38元回順，短線料於2.15元附近有支持；入市倘若低收10天線宜先止蝕。

[劉思明 數據尋寶]