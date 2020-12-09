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2020年12月9日星期三
技術取勝
投資策略
郭樹清：關注科技公司「大而不能倒」 金融科技須明確數據歸屬 分析：或跟國際銀行劃一監管
全面整頓 P2P網貸機構歸零
中國星洲拓金融服務合作
一帶一路策略變 境外貸款大減
涉天津投資糾紛 新世界遭追500萬人幣
卓悅旺角中心店被指欠租 遭業主申清盤
高盛擬全購在華合資公司 成首家純外資投行
京東健康首掛飈56% 市值超阿里健康 獲MSCI納兩指數 彭博：史上巨型IPO最佳表現
藍月亮超購71倍 華潤物管暗盤升三成
貸款數據平台百融雲創申港上市
恒指失守20天線 科指逆市升
乘聯會：明年乘用車零售料增7%
蘇寧否認有債務壓力 追究造謠者
CFA：七成散戶對ESG產品有興趣
屈臣氏冀2023年分店1.8萬 疫市力拓O+O購物 強調無裁員減薪
宏利：第四波疫情料損銷售
Uber售自動駕駛業務求止蝕 估值大降至312億 入股買方Aurora26％
Tesla配股集390億 股價早段跌2%
fb加密貨幣改名Diem 爭取明年初推出
植耀輝：航運炒作未必持久 宜趁高位鎖定利潤
岑智勇：匯聚頂尖科技專才 恒大汽車估值看升
技術取勝：一拖再考驗2.6元支持
小加再收1243萬元股份獎勵
劉思明：SaaS概念股強勢 有贊屢創新高
周顯：姑妄言之 姑妄聽之
湯文亮：港選哪款疫苗 可證一國兩制
南豐部署明年首季推康城LP10 分析：疫情打擊氣氛 現時非新盤推售時機
本月新盤暫10宗撻訂 共殺訂逾530萬
LP6餘貨短期推售 現樓海景大宅亮相
BOTANICA BAY洋房1億沽 微賺離場
張松橋家族3.3億掃CENTRAL PEAK兩伙
香港興業3.1億購聯合報大廈全幢
新任地監局主席廖玉玲：加強教育規管代理
景順阮偉國：消費科技板塊受惠政策支持
技術取勝：一拖再考驗2.6元支持
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【明報專訊】維亞降軌8.5元有阻力（圖）
敏實50天線不容有失（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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