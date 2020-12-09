岑智勇：匯聚頂尖科技專才 恒大汽車估值看升

新上市京東健康（6618）收報110元，較招股價70.58元上升55.9%，成交金額160.39億元。母公司京東集團（9618）收報325.8元，下跌1.81%，成交金額 26.66億元。恒指呈兩連陰走勢，波幅較上日收窄，若不計京東健康的成交，全日成交其實較上個交易日為低，觀望味濃。MACD快慢線負差距擴闊，走勢轉弱。全日上升股份692隻，下跌1040隻，整體市况偏弱。

新手機消息刺激 小米逆市升近半成

早前曾配股的小米（1810），有媒體報道傳出小米旗下智能手機小米11標準版正式獲得3C（中國強制產品認證制度）認證，據悉此次手機充電設配是55W快充，全球首配旗艦手機晶片「驍龍888」。消息帶動小米股價上升4.77%，是表現最好的恒指及國指成分股。

此外，恒大主席許家印近日先後親自到深圳及上海的研究院視察，監督恒馳汽車的研究進程。恒大汽車（0708）十分注重科研，招聘了3200多名科研人員，研究總院下設11大專業研究院，匯聚行業頂級技術專才，當中包括東風汽車研究院院長方馳， 並引入國際著名電池科學家、原韓國SK集團電池研究院院長李浚秀等一大批全球頂尖科學家，大有趕超特斯拉（Tesla）的決心，為恒大汽車打下強心針。

恒大電池研發體系曝光 趕超Tesla近一步

恒大汽車的目標是對着新能源車領導者特斯拉，而特斯拉的電池主要靠外部供應商，據悉成為其汽車改良的限制之一，隨着這次恒大電池研發體系的曝光，如能突破這方面對新能源車的限制，對標特斯拉又近了一步。

據報道，恒大研發14款車、2025年前實現100萬輛年的產能佈局，也足以與特斯拉看齊。如在實力不斷接近的情况下，特斯拉及恒大汽車目前市值分別為約為6000億美元（約4.68萬億港元）及2500億港元，雙方的市值有極大差距，隨着恒馳系列將於明年量產，意味恒大汽車股價應還有不少追上的空間。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

百利好證券首席策略師

[岑智勇 智選股]