植耀輝：航運炒作未必持久 宜趁高位鎖定利潤

傳建行工行遭美列入黑名單

「金融戰」引發沽壓非同小可

當然筆者對此消息抱相當懷疑，因涉及的影響實在太大；不過未來中美關係的去向，對港股投資氣氛亦會有較大影響，同時反映27,000點繼續是後市一大阻力，預料大市將繼續於26,000至27,000點水平上落。

雖然市况一般，但部分板塊走勢卻相當「標青」，較突出的分別是新能源車、金屬資源及航運相關股。較早前已簡單分享過對新能源車的看法，今日則集中談談後兩者。

有色金屬股如江西銅（0358）自11月起顯著上升，累計升幅一度超過44%；中鋁（2600）更加誇張，由1.7元附近升至最高3.15元，累升超過85%。究竟有什麼因素導致此情况？原因自然離不開對經濟復蘇預期升溫有關。

始終疫苗的出現，令大眾憧憬明年經濟有望出現強勁反彈，而作為全球最大有色金屬消耗國及進口國的中國，經濟復元速度較快，不過大部分資源出口國卻因疫情而影響供應，在供不應求下價格便被大幅扯高。加上內地推出措施包括汽車下鄉及促進消費等，進一步推升有色金屬需求，結果便令資源價格急升，連帶憧憬相關企業今年業績會有強勁表現。

經濟復蘇預期升溫 金屬資源股急升

類似情况亦發生在航運股身上。疫情爆發令航運公司削減數以百計航班，歐美多地港口又出現「工人荒」，導致大量集裝箱積壓，而隨着內地經濟逐步恢復正常，外貿需求快速回升。在「一箱難求」下，導致運費飈升至歷史新高。

不過，今次情况更大原因可能是偶發事件，當各地出口陸續恢復正常，供需失衡狀况亦會改善；另一方面，不少集運公司也在積極將空箱調配回中國、越南等相關出口需求旺盛的亞洲國家，所以相關股份炒作未必可以太長久，建議大家宜趁高位鎖定部分利潤較佳。

（筆者沒持有相關股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]