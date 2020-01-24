Tesla配股集390億 股價早段跌2%

根據特斯拉提交的申報文件，將不定期在公開市場出售新股，這使其定價方面的靈活性比供股更大。今次的承銷商包括高盛、美銀、花旗、摩根士丹利、富國、巴克萊、法巴、瑞信、德銀、SG Americas證券，與9月時的承銷商相同，但今次佣金僅為配股收益總額的0.25％，較上次的0.5%減半。

特斯拉在9月初乘着股票1拆5帶來的升勢，宣布價值50億美元的配股，令股價下挫。特斯拉當時表示，集資是為了擴大產能，並緩解債務壓力。不過隨着特斯拉將納入標普500指數的消息在上月中傳出，其股價重拾升浪，鞏固了其作為全球最具價值車廠的地位，儘管其年產量預期只有50萬輛左右，遠低於豐田、福士（Volkswagen）的1000萬輛年產量。特斯拉正計劃推出新的電動車系列，包括名為Semi的電動貨櫃車拖頭，以及名為Cyber​​truck的電動客貨車，未來仍需大量資金。

TikTok禁令 再被聯邦法官叫停

此外，美國商務部原定在11月12日生效的TikTok禁令，再被聯邦法官叫停。華盛頓特區法官尼科爾斯（Carl Nichols）周一頒布命令，阻止商務部對TikTok的禁令生效，認為相關禁令可能超出《國際緊急經濟權力法案》的權限。賓夕法尼亞州地方法官Wendy Beetlestone也在10月底頒令，阻止商務部的禁令。這意味特朗普政府在禁制TikTok的法律選擇愈來愈少。美國商務部在8月頒令，禁止企業在11月12日以後與TikTok進行交易。TikTok母公司字節跳動認為，這實際是禁止TikTok在美國使用。

（綜合報道）

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