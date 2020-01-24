Uber售自動駕駛業務求止蝕 估值大降至312億 入股買方Aurora26％

Aurora由韓國汽車大廠現代（Hyundai）、亞馬遜，以及包括Greylock和紅杉資本在內的風投公司支持。《華爾街日報》引述知情人士稱，Aurora在去年對上一輪融資的估值只有25億美元，而優步的交易使其估值增至100億美元。交易完成後，優步、ATG的投資者及員工將擁有Aurora的40％股份，其中優步將持有26％的Aurora股份。

Aurora總裁：成自駕領域領跑者

Aurora預計，ATG旗下1200名員工的大部分可獲留任，而擁有約600名員工的Aurora亦打算增聘人手。Aurora行政總裁厄姆森（Chris Urmson）表示，通過與ATG合併，「我們將成為自駕領域的領跑者」，Aurora將擁有非常強大的團隊和技術，並擁有交付產品的資源。ATG與豐田和富豪汽車（Volvo）有合作伙伴關係 ，並以它們的汽車測試自動駕駛技術。

厄姆森是自動駕駛技術的先驅，除創辦了Aurora，也曾協助Google啟動自動駕駛項目。厄姆森計劃與ATG合併後，先將發展重點投放在重型貨車的自動駕駛技術，繼而發展自動駕駛的乘用車，並與優步的網約車服務給合。他說，與優步合作將為Aurora提供更清晰的發展路徑。霍斯勞沙希發聲明稱，很少有技術能像自動駕駛汽車一樣，透過安全、便捷和環保的交通方式，改善人們的生活，「我期待與厄姆森合作，並在未來幾年將Aurora技術引入優步的服務網絡」。

優步自駕車曾撞死過路婦

優步創辦人兼前行政總裁卡蘭尼克（Travis Kalanick）視自動駕駛技術為必不可少的投資。他曾預言，整個汽車業最終將轉向自動駕駛汽車。

不過ATG是長遠的發展項目，為優步帶來高昂的成本及安全挑戰。2018年，一輛載有安全駕駛員的優步自動駕駛汽車，在亞利桑那州撞死一名過馬路的婦女，導致優步暫停了自動駕駛測試，並放棄在亞利桑那州的營運。調查這宗撞車事故的聯邦調查人員發現，涉事的優步自動駕駛汽車未能識別行人或及時煞車，對該公司安全規程及技術性能提出嚴重質疑。

優步出售ATG，時值該部門處於動盪時期。它原本由Google的自動駕駛技術公司Waymo的創辦人之一萊萬多夫斯基（Anthony Levandowski）領導，但他今年因被控竊取Waymo的商業機密而被判入獄18個月。

面對疫情 欲減少召車業務虧損

此外，面對疫情，優步正致力控制成本，減少召車業務的虧損。今年早前，優步已將旗下的電動單車共享公司Jump，轉讓給優步自己作為股東的共享電動滑板車公司Lime。

（綜合報道）

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