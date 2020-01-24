經濟
國際金融

Uber售自動駕駛業務求止蝕 估值大降至312億 入股買方Aurora26％

【明報專訊】召車服務巨頭優步（Uber）將旗下的自動駕駛汽車部門Advanced Technologies Group（ATG）出售給矽谷競爭對手Aurora Innovation，反映優步為向股東兌現盈利承諾，繼續出售業務。該交易預計將在2021年首季完成，對ATG的估值約為40億美元（約312億港元）。相比下，去年4月軟銀、豐田及汽車零件供應商日本電裝（DENSO）入股時，ATG估值達72.5億美元（約566億港元）。作為交易的一部分，優步將向Aurora投資4億美元，而優步行政總裁霍斯勞沙希（Dara Khosrowshahi）將加入Aurora董事會。優步股價早段微升。市場關注美國國會的刺激方案談判，美股早段窄幅上落。

Aurora由韓國汽車大廠現代（Hyundai）、亞馬遜，以及包括Greylock和紅杉資本在內的風投公司支持。《華爾街日報》引述知情人士稱，Aurora在去年對上一輪融資的估值只有25億美元，而優步的交易使其估值增至100億美元。交易完成後，優步、ATG的投資者及員工將擁有Aurora的40％股份，其中優步將持有26％的Aurora股份。

Aurora總裁：成自駕領域領跑者

Aurora預計，ATG旗下1200名員工的大部分可獲留任，而擁有約600名員工的Aurora亦打算增聘人手。Aurora行政總裁厄姆森（Chris Urmson）表示，通過與ATG合併，「我們將成為自駕領域的領跑者」，Aurora將擁有非常強大的團隊和技術，並擁有交付產品的資源。ATG與豐田和富豪汽車（Volvo）有合作伙伴關係 ，並以它們的汽車測試自動駕駛技術。

厄姆森是自動駕駛技術的先驅，除創辦了Aurora，也曾協助Google啟動自動駕駛項目。厄姆森計劃與ATG合併後，先將發展重點投放在重型貨車的自動駕駛技術，繼而發展自動駕駛的乘用車，並與優步的網約車服務給合。他說，與優步合作將為Aurora提供更清晰的發展路徑。霍斯勞沙希發聲明稱，很少有技術能像自動駕駛汽車一樣，透過安全、便捷和環保的交通方式，改善人們的生活，「我期待與厄姆森合作，並在未來幾年將Aurora技術引入優步的服務網絡」。

優步自駕車曾撞死過路婦

優步創辦人兼前行政總裁卡蘭尼克（Travis Kalanick）視自動駕駛技術為必不可少的投資。他曾預言，整個汽車業最終將轉向自動駕駛汽車。

不過ATG是長遠的發展項目，為優步帶來高昂的成本及安全挑戰。2018年，一輛載有安全駕駛員的優步自動駕駛汽車，在亞利桑那州撞死一名過馬路的婦女，導致優步暫停了自動駕駛測試，並放棄在亞利桑那州的營運。調查這宗撞車事故的聯邦調查人員發現，涉事的優步自動駕駛汽車未能識別行人或及時煞車，對該公司安全規程及技術性能提出嚴重質疑。

優步出售ATG，時值該部門處於動盪時期。它原本由Google的自動駕駛技術公司Waymo的創辦人之一萊萬多夫斯基（Anthony Levandowski）領導，但他今年因被控竊取Waymo的商業機密而被判入獄18個月。

面對疫情 欲減少召車業務虧損

此外，面對疫情，優步正致力控制成本，減少召車業務的虧損。今年早前，優步已將旗下的電動單車共享公司Jump，轉讓給優步自己作為股東的共享電動滑板車公司Lime。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

郭樹清：關注科技公司「大而不能倒」 金融科技須明確數據歸屬 分析：或跟國際銀行劃一監管
郭樹清：關注科技公司「大而不能倒」 金融科技須明確數據歸屬 分析：或跟國際銀行劃一監管
全面整頓 P2P網貸機構歸零
全面整頓 P2P網貸機構歸零
中國星洲拓金融服務合作
中國星洲拓金融服務合作
一帶一路策略變 境外貸款大減
一帶一路策略變 境外貸款大減
涉天津投資糾紛 新世界遭追500萬人幣
涉天津投資糾紛 新世界遭追500萬人幣
卓悅旺角中心店被指欠租 遭業主申清盤
卓悅旺角中心店被指欠租 遭業主申清盤
高盛擬全購在華合資公司 成首家純外資投行
高盛擬全購在華合資公司 成首家純外資投行
京東健康首掛飈56% 市值超阿里健康 獲MSCI納兩指數 彭博：史上巨型IPO最佳表現
京東健康首掛飈56% 市值超阿里健康 獲MSCI納兩指數 彭博：史上巨型IPO最佳表現
藍月亮超購71倍 華潤物管暗盤升三成
藍月亮超購71倍 華潤物管暗盤升三成
貸款數據平台百融雲創申港上市
貸款數據平台百融雲創申港上市
恒指失守20天線 科指逆市升　
恒指失守20天線 科指逆市升　
乘聯會：明年乘用車零售料增7%
乘聯會：明年乘用車零售料增7%
蘇寧否認有債務壓力 追究造謠者
蘇寧否認有債務壓力 追究造謠者
CFA：七成散戶對ESG產品有興趣
CFA：七成散戶對ESG產品有興趣
屈臣氏冀2023年分店1.8萬 疫市力拓O+O購物 強調無裁員減薪
屈臣氏冀2023年分店1.8萬 疫市力拓O+O購物 強調無裁員減薪
宏利：第四波疫情料損銷售
宏利：第四波疫情料損銷售
Tesla配股集390億 股價早段跌2%
Tesla配股集390億 股價早段跌2%
fb加密貨幣改名Diem 爭取明年初推出
fb加密貨幣改名Diem 爭取明年初推出
植耀輝：航運炒作未必持久 宜趁高位鎖定利潤
植耀輝：航運炒作未必持久 宜趁高位鎖定利潤
岑智勇：匯聚頂尖科技專才 恒大汽車估值看升
岑智勇：匯聚頂尖科技專才 恒大汽車估值看升
技術取勝：一拖再考驗2.6元支持
技術取勝：一拖再考驗2.6元支持
小加再收1243萬元股份獎勵
小加再收1243萬元股份獎勵
劉思明：SaaS概念股強勢 有贊屢創新高
劉思明：SaaS概念股強勢 有贊屢創新高
周顯：姑妄言之 姑妄聽之
周顯：姑妄言之 姑妄聽之
湯文亮：港選哪款疫苗 可證一國兩制
湯文亮：港選哪款疫苗 可證一國兩制
南豐部署明年首季推康城LP10 分析：疫情打擊氣氛 現時非新盤推售時機
南豐部署明年首季推康城LP10 分析：疫情打擊氣氛 現時非新盤推售時機
本月新盤暫10宗撻訂 共殺訂逾530萬
本月新盤暫10宗撻訂 共殺訂逾530萬
LP6餘貨短期推售 現樓海景大宅亮相
LP6餘貨短期推售 現樓海景大宅亮相
BOTANICA BAY洋房1億沽 微賺離場
BOTANICA BAY洋房1億沽 微賺離場
張松橋家族3.3億掃CENTRAL PEAK兩伙
張松橋家族3.3億掃CENTRAL PEAK兩伙
香港興業3.1億購聯合報大廈全幢
香港興業3.1億購聯合報大廈全幢
新任地監局主席廖玉玲：加強教育規管代理
新任地監局主席廖玉玲：加強教育規管代理
景順阮偉國：消費科技板塊受惠政策支持
景順阮偉國：消費科技板塊受惠政策支持