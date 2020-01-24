Uber售自動駕駛業務求止蝕 估值大降至312億 入股買方Aurora26％

【明報專訊】召車服務巨頭優步（Uber）將旗下的自動駕駛汽車部門Advanced Technologies Group（ATG）出售給矽谷競爭對手Aurora Innovation，反映優步為向股東兌現盈利承諾，繼續出售業務。該交易預計將在2021年首季完成，對ATG的估值約為40億美元（約312億港元）。相比下，去年4月軟銀、豐田及汽車零件供應商日本電裝（DENSO）入股時，ATG估值達72.5億美元（約566億港元）。作為交易的一部分，優步將向Aurora投資4億美元，而優步行政總裁霍斯勞沙希（Dara Khosrowshahi）將加入Aurora董事會。優步股價早段微升。市場關注美國國會的刺激方案談判，美股早段窄幅上落。
Aurora由韓國汽車大廠現代（Hyundai）、亞馬遜，以及包括Greylock和紅杉資本在內的風投公司支持。《華爾街日報》引述知情人士稱，Aurora在去年對上一輪融資的估值只有25億美元，而優步的交易使其估值增至100億美元。交易完成後，優步、ATG的投資者及員工將擁有Aurora的40％股份，其中優步將持有26％的Aurora股份。
Aurora總裁：成自駕領域領跑者
Aurora預計，ATG旗下1200名員工的大部分可獲留任，而擁有約600名員工的Aurora亦打算增聘人手。Aurora行政總裁厄姆森（Chris Urmson）表示，通過與ATG合併，「我們將成為自駕領域的領跑者」，Aurora將擁有非常強大的團隊和技術，並擁有交付產品的資源。ATG與豐田和富豪汽車（Volvo）有合作伙伴關係 ，並以它們的汽車測試自動駕駛技術。
厄姆森是自動駕駛技術的先驅，除創辦了Aurora，也曾協助Google啟動自動駕駛項目。厄姆森計劃與ATG合併後，先將發展重點投放在重型貨車的自動駕駛技術，繼而發展自動駕駛的乘用車，並與優步的網約車服務給合。他說，與優步合作將為Aurora提供更清晰的發展路徑。霍斯勞沙希發聲明稱，很少有技術能像自動駕駛汽車一樣，透過安全、便捷和環保的交通方式，改善人們的生活，「我期待與厄姆森合作，並在未來幾年將Aurora技術引入優步的服務網絡」。
優步自駕車曾撞死過路婦
優步創辦人兼前行政總裁卡蘭尼克（Travis Kalanick）視自動駕駛技術為必不可少的投資。他曾預言，整個汽車業最終將轉向自動駕駛汽車。
不過ATG是長遠的發展項目，為優步帶來高昂的成本及安全挑戰。2018年，一輛載有安全駕駛員的優步自動駕駛汽車，在亞利桑那州撞死一名過馬路的婦女，導致優步暫停了自動駕駛測試，並放棄在亞利桑那州的營運。調查這宗撞車事故的聯邦調查人員發現，涉事的優步自動駕駛汽車未能識別行人或及時煞車，對該公司安全規程及技術性能提出嚴重質疑。
優步出售ATG，時值該部門處於動盪時期。它原本由Google的自動駕駛技術公司Waymo的創辦人之一萊萬多夫斯基（Anthony Levandowski）領導，但他今年因被控竊取Waymo的商業機密而被判入獄18個月。
面對疫情 欲減少召車業務虧損
此外，面對疫情，優步正致力控制成本，減少召車業務的虧損。今年早前，優步已將旗下的電動單車共享公司Jump，轉讓給優步自己作為股東的共享電動滑板車公司Lime。