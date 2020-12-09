經濟

屈臣氏冀2023年分店1.8萬 疫市力拓O+O購物 強調無裁員減薪

【明報專訊】屈臣氏集團早於1841年在港成立首間門店，發展至今已有1.6萬間分店，遍及多個市場。踏入180周年之際，屈臣氏集團首席營運總監及屈臣氏（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲表示，今年疫情下積極發展線上及線下（O+O）購物，目標在2023年底分店數目達到1.8萬間，並於5年後將年收入提高至2400億元。她強調，雖然集團旗下香港生意同樣因疫情受壓，但沒有因此裁員或減薪。

明報記者 蕭嘉聰

倪文玲表示，集團今年上半年收入按年下跌9%，第三季已收窄至下跌4%，對聖誕銷售有信心，相信第四季銷售額可回升，明年表現更可勝2019年。截至今年底，集團O+O店舖數目達1.6萬間；料至今年底新增約900間分店，當中400間位於中國內地，正常年份集團會開設1300間分店，回報期約13個月，但今年部分國家封鎖措施減慢開店速度。

她又指，今年受疫情影響，猶如「壓力測試」，集團加強O+O銷售，多與會員溝通，最終亦合格過關，最嚴峻時內地最多有80%店舖暫時停業，目前僅0.3%店舖停業，主要位於土耳其及烏克蘭。

上半年電商業務收入增九成

她續指，不少客人未能外出購物改為線上購物，集團電商業務收入上半年大增九成，至10月底亦升70%，香港更有雙倍增長；O+O銷售已佔收入雙位數，部分市場更佔30%，如全球疫情好轉，網購亦會有所回落。數據顯示，O+O客人消費額較只在實體店購物的客人多出3倍；而網購客人消費額更較線下多出2至8倍。她指出，即時大數據可推薦更多個人化產品，線下銷售無法即時應用大數據。集團今年的科技投資金額按年增加18%，明年亦會加大投入，料增加20%至16億元。

倪文玲指出，計及屈臣氏、百佳及豐澤，集團在港共有超過600間分店，今年與其他零售商一樣情况困難，首先會整合店舖網絡。香港整體零售今年截至第三季倒退10年，七成來自旅客，令行業面對很大壓力，如果旅遊區租金太昂貴或沒有減租，有可能會關店，但強調沒有因為疫情而裁員或減薪。

她又指，疫情對化妝品生意有所影響，而健康產品如維他命的需求仍然非常高，約有30%至60%的增長。另外，疫情期間需要長時間戴口罩，防敏感護膚品在全球均錄得逾20%增長，較沒有疫情時更加明顯。為慶祝成立180周年，屈臣氏集團昨舉行網上慶祝酒會，將繼續「全球微笑行動」籌款活動，為唇顎裂兒童提供免費修復手術。

相關字詞﹕屈臣氏 倪文玲 屈臣氏集團

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