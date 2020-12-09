蘇寧否認有債務壓力 追究造謠者

此前，有中外傳媒引述彭博數據報道，蘇寧電器和蘇寧易購在未來半年多面臨合計逾300億元（人民幣．下同）的債券到期和回售壓力，當中蘇寧電器有約100億元人民幣債務將於12月17日到期。

彭博：蘇寧如期兌付下周到期債券

惟據彭博消息，蘇寧公司人士稱將會按時按期足額兌付下周到期債券。

在上周前，蘇寧易購亦對外發布公告，將以自有資金對公司發行的18蘇寧01、18蘇寧02、18蘇寧03等共7隻債券進行購回，購回資金總額為10億元。

蘇寧資金鏈負面消息持續影響其境內債價低走，18蘇寧01、18蘇寧02、18蘇寧04三隻境內債跌幅介乎2.15%至2.94%，為三周內最大跌幅。早前外電又報導蘇寧易購為緩解自身的財務壓力，正在考慮出售電商業務持股，估值在60億美元左右，惟消息遭蘇寧否認。

今次蘇寧的債務負面消息與內房中國恒大（3333）有關，作為恒大回A最大投資者之一、投資200億元的蘇寧曾傳出欲將投資取回，惟恒大9月下旬傳出向政府求救後，蘇寧決定將其投資「債轉股」後，引發市場人士憂慮決定會否影響自身資金流動性等，導致債價急挫。