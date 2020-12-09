經濟

乘聯會：明年乘用車零售料增7%

【明報專訊】乘聯會昨日表示，2020年中國車市呈現V形反彈，2021年的車市將承接今年持續回暖的趨勢。從1至11月乘聯會產銷數據走勢預測，2020年乘用車批發零售大約均下跌7%左右，考慮到2021年的不確定因素仍較大，乘聯會預測2021年狹義乘用車批發增速9%，零售增速7%。

11月新能源車銷售大增137%

乘聯會昨日同時公布，11月乘用車市場零售達到208.1萬輛，按年增長8%，實現了連續5個月8%左右的近兩年最高增速。11月新能源車零售16.9萬輛，按年增量9.7萬輛，按年增速達136.5%，成為乘用車零售增長核心動力。

展望12月，乘聯會指，今年受疫情影響，廠商普遍下調銷量目標，年底各汽車廠商促銷策略分化，豪華品牌受供給影響，經銷商年末衝量熱情不高。

據統計，當前有8省、35個地級市的地方性促消費政策在年底前陸續到期，對年尾的汽車消費有一定的刺激作用。但由於明年農曆新年相對較晚，節前熱銷期延後，因此12月的零售不會太火爆。

明年農曆新年較晚 節前熱銷期延後

大型車股近日公布11月銷情後，股價均向好。長城汽車（2333）昨日急升11.7%至15.66元，成交額增至11億元；另廣汽（2238）升4%，吉利（0175）升0.5%；比亞迪（1211）昨日升2.5%至181.4元，收市後公布增發H股的申請資料已獲中證監受理。

上 / 下一篇新聞

郭樹清：關注科技公司「大而不能倒」 金融科技須明確數據歸屬 分析：或跟國際銀行劃一監管
郭樹清：關注科技公司「大而不能倒」 金融科技須明確數據歸屬 分析：或跟國際銀行劃一監管
全面整頓 P2P網貸機構歸零
全面整頓 P2P網貸機構歸零
中國星洲拓金融服務合作
中國星洲拓金融服務合作
一帶一路策略變 境外貸款大減
一帶一路策略變 境外貸款大減
涉天津投資糾紛 新世界遭追500萬人幣
涉天津投資糾紛 新世界遭追500萬人幣
卓悅旺角中心店被指欠租 遭業主申清盤
卓悅旺角中心店被指欠租 遭業主申清盤
高盛擬全購在華合資公司 成首家純外資投行
高盛擬全購在華合資公司 成首家純外資投行
京東健康首掛飈56% 市值超阿里健康 獲MSCI納兩指數 彭博：史上巨型IPO最佳表現
京東健康首掛飈56% 市值超阿里健康 獲MSCI納兩指數 彭博：史上巨型IPO最佳表現
藍月亮超購71倍 華潤物管暗盤升三成
藍月亮超購71倍 華潤物管暗盤升三成
貸款數據平台百融雲創申港上市
貸款數據平台百融雲創申港上市
恒指失守20天線 科指逆市升　
恒指失守20天線 科指逆市升　
蘇寧否認有債務壓力 追究造謠者
蘇寧否認有債務壓力 追究造謠者
CFA：七成散戶對ESG產品有興趣
CFA：七成散戶對ESG產品有興趣
屈臣氏冀2023年分店1.8萬 疫市力拓O+O購物 強調無裁員減薪
屈臣氏冀2023年分店1.8萬 疫市力拓O+O購物 強調無裁員減薪
宏利：第四波疫情料損銷售
宏利：第四波疫情料損銷售
Uber售自動駕駛業務求止蝕 估值大降至312億 入股買方Aurora26％
Uber售自動駕駛業務求止蝕 估值大降至312億 入股買方Aurora26％
Tesla配股集390億 股價早段跌2%
Tesla配股集390億 股價早段跌2%
fb加密貨幣改名Diem 爭取明年初推出
fb加密貨幣改名Diem 爭取明年初推出
植耀輝：航運炒作未必持久 宜趁高位鎖定利潤
植耀輝：航運炒作未必持久 宜趁高位鎖定利潤
岑智勇：匯聚頂尖科技專才 恒大汽車估值看升
岑智勇：匯聚頂尖科技專才 恒大汽車估值看升
技術取勝：一拖再考驗2.6元支持
技術取勝：一拖再考驗2.6元支持
小加再收1243萬元股份獎勵
小加再收1243萬元股份獎勵
劉思明：SaaS概念股強勢 有贊屢創新高
劉思明：SaaS概念股強勢 有贊屢創新高
周顯：姑妄言之 姑妄聽之
周顯：姑妄言之 姑妄聽之
湯文亮：港選哪款疫苗 可證一國兩制
湯文亮：港選哪款疫苗 可證一國兩制
南豐部署明年首季推康城LP10 分析：疫情打擊氣氛 現時非新盤推售時機
南豐部署明年首季推康城LP10 分析：疫情打擊氣氛 現時非新盤推售時機
本月新盤暫10宗撻訂 共殺訂逾530萬
本月新盤暫10宗撻訂 共殺訂逾530萬
LP6餘貨短期推售 現樓海景大宅亮相
LP6餘貨短期推售 現樓海景大宅亮相
BOTANICA BAY洋房1億沽 微賺離場
BOTANICA BAY洋房1億沽 微賺離場
張松橋家族3.3億掃CENTRAL PEAK兩伙
張松橋家族3.3億掃CENTRAL PEAK兩伙
香港興業3.1億購聯合報大廈全幢
香港興業3.1億購聯合報大廈全幢
新任地監局主席廖玉玲：加強教育規管代理
新任地監局主席廖玉玲：加強教育規管代理
景順阮偉國：消費科技板塊受惠政策支持
景順阮偉國：消費科技板塊受惠政策支持