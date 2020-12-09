乘聯會：明年乘用車零售料增7%

11月新能源車銷售大增137%

乘聯會昨日同時公布，11月乘用車市場零售達到208.1萬輛，按年增長8%，實現了連續5個月8%左右的近兩年最高增速。11月新能源車零售16.9萬輛，按年增量9.7萬輛，按年增速達136.5%，成為乘用車零售增長核心動力。

展望12月，乘聯會指，今年受疫情影響，廠商普遍下調銷量目標，年底各汽車廠商促銷策略分化，豪華品牌受供給影響，經銷商年末衝量熱情不高。

據統計，當前有8省、35個地級市的地方性促消費政策在年底前陸續到期，對年尾的汽車消費有一定的刺激作用。但由於明年農曆新年相對較晚，節前熱銷期延後，因此12月的零售不會太火爆。

明年農曆新年較晚 節前熱銷期延後

大型車股近日公布11月銷情後，股價均向好。長城汽車（2333）昨日急升11.7%至15.66元，成交額增至11億元；另廣汽（2238）升4%，吉利（0175）升0.5%；比亞迪（1211）昨日升2.5%至181.4元，收市後公布增發H股的申請資料已獲中證監受理。