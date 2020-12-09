恒指失守20天線 科指逆市升　

匯控油股內銀拖累大市

恒指昨收報26,304點，跌202點，國指跌63點至10,409點，科指報8085點，升140點。全日主板成交1354億元。匯控（0005）拖累大市，一度跌逾4%，收報41.35元，跌3.6%。油股挫，中石化（0386）跌4.8%，為藍籌最傷，被制裁的中海油（0883）跌3.9%。中資金融股亦報跌，工行（1398）及建行（0939）均跌逾2%。

小米升近半成 藍籌最佳

小米（1810）昨日升4.8%，收報26.35元，為藍籌中最佳，且已收復上周公布配股後的跌幅，亦較配股價高出逾一成。舜宇光學（2382）亦升4.5%。受京東健康刺激，阿里健康（0241）升3.9%。兩隻科指及港股通新貴、明源雲（0909）及祖龍娛樂（9990）均升逾7%，前者再創上市新高。

明源雲祖龍領漲 科指重上8000點

據央視報道，國務院總理李克強周二視像會見國際貨幣基金組織（IMF）總幹事格奧爾基耶娃，李克強表示，今年中國經濟有把握實現正增長，並將繼續保持宏觀政策連續、穩定和可持續，努力保持經濟運行在合理區間。

洪灝：6月至今價值投資重現升幅

交銀國際發布明年股市前瞻，交銀國際研究部主管洪灝表示，6月至今價值投資已重現升幅，相信明年繼續有好表現，受惠疫苗接種下經濟復蘇很可能較預期好，建議留意金融、工業、能源及可選消費類股份；該行給予上證指數目標2900點至3600點，換算為恒指相當於24,500點至32,000點。