貸款數據平台百融雲創申港上市

擬「同股不同權」上市

據初步招股文件，今年首3季，虧損按年擴大至1.16億元，2019年同期蝕5765.7萬元，主要受公允價值變動拖累。若撇除有關項目，經調整溢利2042.7萬元，按年增長88.09%。收入按年倒退17.14%至7.64億元。

百融雲創股本分為A類特權股及B類普通股，其中A類特權股持有人可享每股10票投票權，全由公司創辦人張韶峰擁有，持上市前26.73%股份，惟文件未有披露實際投票權，而B類普通股持有人則每股一票投票權。集團在申請上市前曾進行多輪上市前融資，內地私募基金高瓴資本持股12.39%，央企中國國新旗下的國新基金持有12%；另有一批上市前投資者則持股約47.29%。

不過，百融雲創近年曾在內地捲入負面傳聞，其中包括有內地傳媒指，集團旗下榕樹貸款App中的網貸產品存在涉嫌導流高利現金貸、暴力催收等問題，其後公司方面回應指，平台本身不涉放貸業務，因此不存在高利貸情况，指針對部分用戶關於合作的投訴爭議，已統一交由相應的合作機構處理。

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