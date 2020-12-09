貸款數據平台百融雲創申港上市

【明報專訊】再有中資公司擬以同股不同權（WVR）架構來港上市，內地人工智能（AI）貸款數據平台百融雲創日前向聯交所遞交上市申請，摩根士丹利、中金及民銀資本為聯席保薦人。百融雲創主要業務主要是向金融機構提供消費者數據及分析，以及協助進行保險分銷及其他金融產品營銷服務，公司目前仍處虧損，截至今年9月底止錄得約1.16億元（人民幣，下同）淨虧損。
擬「同股不同權」上市
據初步招股文件，今年首3季，虧損按年擴大至1.16億元，2019年同期蝕5765.7萬元，主要受公允價值變動拖累。若撇除有關項目，經調整溢利2042.7萬元，按年增長88.09%。收入按年倒退17.14%至7.64億元。
百融雲創股本分為A類特權股及B類普通股，其中A類特權股持有人可享每股10票投票權，全由公司創辦人張韶峰擁有，持上市前26.73%股份，惟文件未有披露實際投票權，而B類普通股持有人則每股一票投票權。集團在申請上市前曾進行多輪上市前融資，內地私募基金高瓴資本持股12.39%，央企中國國新旗下的國新基金持有12%；另有一批上市前投資者則持股約47.29%。
不過，百融雲創近年曾在內地捲入負面傳聞，其中包括有內地傳媒指，集團旗下榕樹貸款App中的網貸產品存在涉嫌導流高利現金貸、暴力催收等問題，其後公司方面回應指，平台本身不涉放貸業務，因此不存在高利貸情况，指針對部分用戶關於合作的投訴爭議，已統一交由相應的合作機構處理。