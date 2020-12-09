藍月亮超購71倍 華潤物管暗盤升三成

國際配售昨提前「截飛」

今日將有兩隻新股掛牌，分別為潤地（1109）旗下物管華潤萬象生活（1209），以及佳源國際（2768）旗下物管佳源服務（1153）。

華潤萬象生活昨日暗盤做好，於耀才暗盤升逾三成。收報29.4元，較招股價高31.8%。每手200股，每手帳面賺1420元。公司昨日公布，最終上限定價，每股22.3元，公開發售超購28.8倍。本次做到「一人一手」，一手中籤率100%。公司收獲11張「頂頭槌飛」，以耀才暗盤價計，每名大戶帳面獲利約122萬元。

佳源服務暗盤曾跌穿招股價

佳源服務暗盤則一度跌穿招股價，最多跌5%，收盤回升3.1%。收報3.98元，每手1000股，每手帳面賺120元。佳源服務認購反應不佳，本次上市僅收到約8900份認購申請，公開發售超購1.8倍。公司中間偏上定價，每股3.86元。一手中籤率60%，認購2手可穩中1手。本次僅有1名乙組大戶認購300萬股，未有收到頂頭槌飛，認購最多的大戶昨日帳面賺36萬元。

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