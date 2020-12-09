經濟
新股

藍月亮超購71倍 華潤物管暗盤升三成

【明報專訊】內地洗衣液龍頭藍月亮（6993）今日截止認購，昨日已率先截孖展。統計9家券商孖展，共計借出709.4億元，僅計券商孖展，超購71.2倍。有外電報道指，藍月亮國際配售已於昨日下午5時提前「截飛」。大型券商中，富途借出約136億元，耀才借出120億元，輝立借出95億元，孖展息率介乎2.68厘至4厘息不等。藍月亮擬於12月16日掛牌。

國際配售昨提前「截飛」

今日將有兩隻新股掛牌，分別為潤地（1109）旗下物管華潤萬象生活（1209），以及佳源國際（2768）旗下物管佳源服務（1153）。

華潤萬象生活昨日暗盤做好，於耀才暗盤升逾三成。收報29.4元，較招股價高31.8%。每手200股，每手帳面賺1420元。公司昨日公布，最終上限定價，每股22.3元，公開發售超購28.8倍。本次做到「一人一手」，一手中籤率100%。公司收獲11張「頂頭槌飛」，以耀才暗盤價計，每名大戶帳面獲利約122萬元。

佳源服務暗盤曾跌穿招股價

佳源服務暗盤則一度跌穿招股價，最多跌5%，收盤回升3.1%。收報3.98元，每手1000股，每手帳面賺120元。佳源服務認購反應不佳，本次上市僅收到約8900份認購申請，公開發售超購1.8倍。公司中間偏上定價，每股3.86元。一手中籤率60%，認購2手可穩中1手。本次僅有1名乙組大戶認購300萬股，未有收到頂頭槌飛，認購最多的大戶昨日帳面賺36萬元。

[新股]

相關字詞﹕孖展 藍月亮 新股

上 / 下一篇新聞

郭樹清：關注科技公司「大而不能倒」 金融科技須明確數據歸屬 分析：或跟國際銀行劃一監管
郭樹清：關注科技公司「大而不能倒」 金融科技須明確數據歸屬 分析：或跟國際銀行劃一監管
全面整頓 P2P網貸機構歸零
全面整頓 P2P網貸機構歸零
中國星洲拓金融服務合作
中國星洲拓金融服務合作
一帶一路策略變 境外貸款大減
一帶一路策略變 境外貸款大減
涉天津投資糾紛 新世界遭追500萬人幣
涉天津投資糾紛 新世界遭追500萬人幣
卓悅旺角中心店被指欠租 遭業主申清盤
卓悅旺角中心店被指欠租 遭業主申清盤
高盛擬全購在華合資公司 成首家純外資投行
高盛擬全購在華合資公司 成首家純外資投行
京東健康首掛飈56% 市值超阿里健康 獲MSCI納兩指數 彭博：史上巨型IPO最佳表現
京東健康首掛飈56% 市值超阿里健康 獲MSCI納兩指數 彭博：史上巨型IPO最佳表現
貸款數據平台百融雲創申港上市
貸款數據平台百融雲創申港上市
恒指失守20天線 科指逆市升　
恒指失守20天線 科指逆市升　
乘聯會：明年乘用車零售料增7%
乘聯會：明年乘用車零售料增7%
蘇寧否認有債務壓力 追究造謠者
蘇寧否認有債務壓力 追究造謠者
CFA：七成散戶對ESG產品有興趣
CFA：七成散戶對ESG產品有興趣
屈臣氏冀2023年分店1.8萬 疫市力拓O+O購物 強調無裁員減薪
屈臣氏冀2023年分店1.8萬 疫市力拓O+O購物 強調無裁員減薪
宏利：第四波疫情料損銷售
宏利：第四波疫情料損銷售
Uber售自動駕駛業務求止蝕 估值大降至312億 入股買方Aurora26％
Uber售自動駕駛業務求止蝕 估值大降至312億 入股買方Aurora26％
Tesla配股集390億 股價早段跌2%
Tesla配股集390億 股價早段跌2%
fb加密貨幣改名Diem 爭取明年初推出
fb加密貨幣改名Diem 爭取明年初推出
植耀輝：航運炒作未必持久 宜趁高位鎖定利潤
植耀輝：航運炒作未必持久 宜趁高位鎖定利潤
岑智勇：匯聚頂尖科技專才 恒大汽車估值看升
岑智勇：匯聚頂尖科技專才 恒大汽車估值看升
技術取勝：一拖再考驗2.6元支持
技術取勝：一拖再考驗2.6元支持
小加再收1243萬元股份獎勵
小加再收1243萬元股份獎勵
劉思明：SaaS概念股強勢 有贊屢創新高
劉思明：SaaS概念股強勢 有贊屢創新高
周顯：姑妄言之 姑妄聽之
周顯：姑妄言之 姑妄聽之
湯文亮：港選哪款疫苗 可證一國兩制
湯文亮：港選哪款疫苗 可證一國兩制
南豐部署明年首季推康城LP10 分析：疫情打擊氣氛 現時非新盤推售時機
南豐部署明年首季推康城LP10 分析：疫情打擊氣氛 現時非新盤推售時機
本月新盤暫10宗撻訂 共殺訂逾530萬
本月新盤暫10宗撻訂 共殺訂逾530萬
LP6餘貨短期推售 現樓海景大宅亮相
LP6餘貨短期推售 現樓海景大宅亮相
BOTANICA BAY洋房1億沽 微賺離場
BOTANICA BAY洋房1億沽 微賺離場
張松橋家族3.3億掃CENTRAL PEAK兩伙
張松橋家族3.3億掃CENTRAL PEAK兩伙
香港興業3.1億購聯合報大廈全幢
香港興業3.1億購聯合報大廈全幢
新任地監局主席廖玉玲：加強教育規管代理
新任地監局主席廖玉玲：加強教育規管代理
景順阮偉國：消費科技板塊受惠政策支持
景順阮偉國：消費科技板塊受惠政策支持