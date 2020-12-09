藍月亮超購71倍 華潤物管暗盤升三成

【明報專訊】內地洗衣液龍頭藍月亮（6993）今日截止認購，昨日已率先截孖展。統計9家券商孖展，共計借出709.4億元，僅計券商孖展，超購71.2倍。有外電報道指，藍月亮國際配售已於昨日下午5時提前「截飛」。大型券商中，富途借出約136億元，耀才借出120億元，輝立借出95億元，孖展息率介乎2.68厘至4厘息不等。藍月亮擬於12月16日掛牌。
國際配售昨提前「截飛」
今日將有兩隻新股掛牌，分別為潤地（1109）旗下物管華潤萬象生活（1209），以及佳源國際（2768）旗下物管佳源服務（1153）。
華潤萬象生活昨日暗盤做好，於耀才暗盤升逾三成。收報29.4元，較招股價高31.8%。每手200股，每手帳面賺1420元。公司昨日公布，最終上限定價，每股22.3元，公開發售超購28.8倍。本次做到「一人一手」，一手中籤率100%。公司收獲11張「頂頭槌飛」，以耀才暗盤價計，每名大戶帳面獲利約122萬元。
佳源服務暗盤曾跌穿招股價
佳源服務暗盤則一度跌穿招股價，最多跌5%，收盤回升3.1%。收報3.98元，每手1000股，每手帳面賺120元。佳源服務認購反應不佳，本次上市僅收到約8900份認購申請，公開發售超購1.8倍。公司中間偏上定價，每股3.86元。一手中籤率60%，認購2手可穩中1手。本次僅有1名乙組大戶認購300萬股，未有收到頂頭槌飛，認購最多的大戶昨日帳面賺36萬元。