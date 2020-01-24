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京東健康首掛飈56% 市值超阿里健康 獲MSCI納兩指數 彭博：史上巨型IPO最佳表現

【明報專訊】京東健康（6618）昨日首日掛牌受狂熱追捧，遠超暗盤升三成的表現。昨日該股最多曾飈升75%，高近124元。收市前曾回吐，但仍升56%，報110元。全日成交約160.4億元。每手50股，每手帳面賺1971元。根據彭博數據，公司最新市值錄得3440億元，一日之內市值增1200億元。公司規模現時已經接近內地互聯網巨頭百度，超越市值約3200億元的同業阿里健康（0241）。京東健康首掛即成「紅底股」，並獲MSCI納入兩指數。彭博亦指出，京東健康首日表現在「超大型新股」（mega IPO）中亦創下最好紀錄。

明報記者 馬迪帆

彭博引數據指，統計歷史上首次公開發售規模超過30億美元（約為234億港元）的新股，京東健康首日表現最好，排名其次的則是2015年掛牌的廣發證券（1776）。

今年本港甚少出現首次上市的巨型新經濟新股，除京東健康本次集資270億元，其他集資額過200億元的新股，均是回港第二上市，分別為京東（9618）及網易（9999）。

MSCI昨日則公布，將京東健康納入MSCI全球標準指數，以及MSCI 中國全股票指數，均將於本月22日生效。

63名「頂頭槌」大戶 首日帳賺79萬

京東健康表現令大戶驚喜，本次共有63名大戶，每人斥資6.8億元認購「頂頭槌飛」，每人獲派401手。按首日收市價計，帳面賺79萬元。若扣除孖展息，仍賺約75萬元。至於基石投資者，仍受限於半年禁售期，但現時帳面大幅獲利。如貝萊德本次認購約274.6萬股，現時帳面賺10.8億元。另外，高瓴於B輪融資曾認購約1.2億股，每股成本約54.7元，現時其持有股份帳面賺66億元。

首席執行官：業務具龐大增長空間

京東健康首席執行官辛利軍昨日於記者會上表示，未來將大力投資供應鏈渠道，並於線下尋求更多醫院、藥房合作。他表示，現時公司僅與數十家醫院有合作，希望未來就此能大規模擴張。他表示，內地健康市場市值約10萬億元人幣，但現時沒有玩家佔超過1%市場份額，「公司看似是領頭羊，實際規模很小」，估計行業內短期難以出現壟斷企業。

他表示，集團來港上市，一方面是因為公司分拆時為VIE結構（可變利益實體），僅能在海外上市；另一方面則是外國投資者未必了解中國醫療體系，因此選擇來港，相信對醫療的研究更有深度。

他表示，新冠疫情改變行業生態，再加上內地沒有家庭醫生體系，相信在線問診、分診將成為重要平台。

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