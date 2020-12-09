高盛擬全購在華合資公司 成首家純外資投行

報道引述高盛發出的內部備忘錄指出，高盛已與合資伙伴高華簽署協議收購高盛高華全部剩餘股份，相關監管報備、註冊正在進行中，預計交易能於2021年完成，未有披露收購股份作價。高盛發言人其後證實備忘錄內容。

中國員工5年內倍增至600人

若取得監管機構批准，高盛將成為首家全資持有其中國證券業務的外資銀行。交易完成後，高盛計劃將合資企業改名為高盛（中國）證券公司。高盛行政總裁David Solomon、營運總監John Waldron及財務總監謝Stephen Scherr於備忘錄表示，取得中國業務100%控股權代表其對於中國的重大承諾及投資。該公司先前表示，作為中國業務擴張計劃的一部分，將於2025年前將中國員工數量增加1倍至600人。

高盛高華成立於2004年，是高盛與在同年成立的北京高華證券的合資企業。高盛今年3月宣布，獲中證監的核准，在高盛高華的持股比例從33%增至51%。

高盛的主要競爭對手摩根大通和摩根士丹利目前均已取得當地證券合資企業逾五成的控制權，其中摩通在上月將其中國合資企業持股比例提升至71%。