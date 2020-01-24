經濟

涉天津投資糾紛 新世界遭追500萬人幣

【明報專訊】已故富商胡兆熾外孫女袁慧明夫婿、曾在1995年獲選十大傑出青年的商人陳天賜，日前委託旗下公司高層林家敏入稟，以民事途徑向新世界中國實業項目公司（下稱新世界公司）索償500萬元（人民幣，下同）及利息。

前傑青入稟 指新世界未經同意轉回股份

據入稟狀指，新世界公司在2004年持有六成權益的合資公司天津新世界，因當時新世界公司投資失敗、被天津市政府指陳述不實等，令天津新世界嚴重虧損及欠下農業銀行（1288）巨款，所有資產作為抵押品被農行收回。

當時新世界公司要求陳天賜以3000萬元收購持有該合資公司的San Vast，希望藉陳名義入稟控告天津市政府及將合資公司轉售，雙方協議在一年內付清收購款及將新世界公司及天津新世界改名。

但其後陳氏發現改名一事並不符大陸公司法規定，新世界公司了解問題後並希望繼續收購協議，並由一名高層「Joe吳」作口頭承認會將改名條款刪除，並不會追討改名一事，最終陳氏繼續完成收購San Vast計劃。

不過，其後天津市政府提出和解並將一間ACI公司介紹予陳，商議以4500萬元購入天津新世界六成權益，新世界公司得悉此事後，即以陳氏無將合資公司天津新世界改名為由，在未經陳氏授權及同意下將San Vast公司股份轉回，陳氏其後曾入稟追討有關San Vast股份，但最後敗訴。

稱獲紀文鳳口頭答應賠償

入稟狀指，新世界公司其後私下與ACI重新商討收購天津新世界的六成權益，而新世界公司經公司董事總經理紀文鳳私下聯絡陳天賜，希望陳氏不再作上訴，並以個人名義口頭答應新世界公司只會收回股份轉讓的3000萬元，會將餘額500萬元或更多給予陳氏。

其後陳氏答應不再上訴，並配合新世界公司的收購等。

最後據消息新世界公司以3500萬元出售天津新世界予ACI，惟陳氏仍未收到紀文鳳或新世界任何款項，故入稟向新世界公司追討500萬元及利息。

相關字詞﹕袁慧明 陳天賜

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