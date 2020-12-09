一帶一路策略變 境外貸款大減

《金融時報》引述波士頓大學全球發展政策中心數據顯示，在2017年及以前，中國兩家政策行提供的貸款一直較世界銀行借出的貸款還多，但在2018及2019年卻急速萎縮。該中心主任Kevin Gallagher分析，自美國向中國開打貿易戰後，中方對一帶一路的策略有重大轉變，貿易戰觸發的不確定性令中國選擇保留美元資產，減少資金外流。

專家：轉從商業角度衡量

智庫組織Overseas Development Institute指中國開始發現，任由中國企業及當地權貴利益置於一帶一路伙伴國家之上的營運模式，令到項目失敗率不合理地上升，最終導致這些國家債台高築，甚至不能持續。據波士頓大學全球發展政策中心的統計，國開行及進出口銀行由2008至2019年共借出4620億美元，稍低於世銀同期向中低收入國家借出的4670億美元。

巴基斯坦及馬來西亞政府均曾指中國官方支持的基建項目成本太高，要求跟中國企業重新談判。

英國智庫Chatham House專門研究中國的資深研究員Yu Jie指，中國近年強調透過本土投資及消費推動經濟，而不是透過出口，對一帶一路項目已轉而從商業可行性來衡量，而不是只顧擴展政治影響力。根據波士頓大學全球發展政策中心統計，一帶一路貸款有六成集中在10個國家，其中委內瑞拉佔總數12.5%最多，其次為巴基斯坦、俄羅斯及安哥拉。另外，858項貸款項目中，124項位處當地國家保護區域，261項位處生態敏感區域，133項在原住民佔地。