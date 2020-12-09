經濟

一帶一路策略變 境外貸款大減

【明報專訊】《金融時報》報道，中國兩家政策銀行，即國家開發銀行及中國進出口銀行在過去兩年大幅削減借到境外的貸款（見圖），由2016年的750億美元減至去年的40億美元，反映中國的一帶一路戰略已修訂。

《金融時報》引述波士頓大學全球發展政策中心數據顯示，在2017年及以前，中國兩家政策行提供的貸款一直較世界銀行借出的貸款還多，但在2018及2019年卻急速萎縮。該中心主任Kevin Gallagher分析，自美國向中國開打貿易戰後，中方對一帶一路的策略有重大轉變，貿易戰觸發的不確定性令中國選擇保留美元資產，減少資金外流。

專家：轉從商業角度衡量

智庫組織Overseas Development Institute指中國開始發現，任由中國企業及當地權貴利益置於一帶一路伙伴國家之上的營運模式，令到項目失敗率不合理地上升，最終導致這些國家債台高築，甚至不能持續。據波士頓大學全球發展政策中心的統計，國開行及進出口銀行由2008至2019年共借出4620億美元，稍低於世銀同期向中低收入國家借出的4670億美元。

巴基斯坦及馬來西亞政府均曾指中國官方支持的基建項目成本太高，要求跟中國企業重新談判。

英國智庫Chatham House專門研究中國的資深研究員Yu Jie指，中國近年強調透過本土投資及消費推動經濟，而不是透過出口，對一帶一路項目已轉而從商業可行性來衡量，而不是只顧擴展政治影響力。根據波士頓大學全球發展政策中心統計，一帶一路貸款有六成集中在10個國家，其中委內瑞拉佔總數12.5%最多，其次為巴基斯坦、俄羅斯及安哥拉。另外，858項貸款項目中，124項位處當地國家保護區域，261項位處生態敏感區域，133項在原住民佔地。

上 / 下一篇新聞

郭樹清：關注科技公司「大而不能倒」 金融科技須明確數據歸屬 分析：或跟國際銀行劃一監管
郭樹清：關注科技公司「大而不能倒」 金融科技須明確數據歸屬 分析：或跟國際銀行劃一監管
全面整頓 P2P網貸機構歸零
全面整頓 P2P網貸機構歸零
中國星洲拓金融服務合作
中國星洲拓金融服務合作
涉天津投資糾紛 新世界遭追500萬人幣
涉天津投資糾紛 新世界遭追500萬人幣
卓悅旺角中心店被指欠租 遭業主申清盤
卓悅旺角中心店被指欠租 遭業主申清盤
高盛擬全購在華合資公司 成首家純外資投行
高盛擬全購在華合資公司 成首家純外資投行
京東健康首掛飈56% 市值超阿里健康 獲MSCI納兩指數 彭博：史上巨型IPO最佳表現
京東健康首掛飈56% 市值超阿里健康 獲MSCI納兩指數 彭博：史上巨型IPO最佳表現
藍月亮超購71倍 華潤物管暗盤升三成
藍月亮超購71倍 華潤物管暗盤升三成
貸款數據平台百融雲創申港上市
貸款數據平台百融雲創申港上市
恒指失守20天線 科指逆市升　
恒指失守20天線 科指逆市升　
乘聯會：明年乘用車零售料增7%
乘聯會：明年乘用車零售料增7%
蘇寧否認有債務壓力 追究造謠者
蘇寧否認有債務壓力 追究造謠者
CFA：七成散戶對ESG產品有興趣
CFA：七成散戶對ESG產品有興趣
屈臣氏冀2023年分店1.8萬 疫市力拓O+O購物 強調無裁員減薪
屈臣氏冀2023年分店1.8萬 疫市力拓O+O購物 強調無裁員減薪
宏利：第四波疫情料損銷售
宏利：第四波疫情料損銷售
Uber售自動駕駛業務求止蝕 估值大降至312億 入股買方Aurora26％
Uber售自動駕駛業務求止蝕 估值大降至312億 入股買方Aurora26％
Tesla配股集390億 股價早段跌2%
Tesla配股集390億 股價早段跌2%
fb加密貨幣改名Diem 爭取明年初推出
fb加密貨幣改名Diem 爭取明年初推出
植耀輝：航運炒作未必持久 宜趁高位鎖定利潤
植耀輝：航運炒作未必持久 宜趁高位鎖定利潤
岑智勇：匯聚頂尖科技專才 恒大汽車估值看升
岑智勇：匯聚頂尖科技專才 恒大汽車估值看升
技術取勝：一拖再考驗2.6元支持
技術取勝：一拖再考驗2.6元支持
小加再收1243萬元股份獎勵
小加再收1243萬元股份獎勵
劉思明：SaaS概念股強勢 有贊屢創新高
劉思明：SaaS概念股強勢 有贊屢創新高
周顯：姑妄言之 姑妄聽之
周顯：姑妄言之 姑妄聽之
湯文亮：港選哪款疫苗 可證一國兩制
湯文亮：港選哪款疫苗 可證一國兩制
南豐部署明年首季推康城LP10 分析：疫情打擊氣氛 現時非新盤推售時機
南豐部署明年首季推康城LP10 分析：疫情打擊氣氛 現時非新盤推售時機
本月新盤暫10宗撻訂 共殺訂逾530萬
本月新盤暫10宗撻訂 共殺訂逾530萬
LP6餘貨短期推售 現樓海景大宅亮相
LP6餘貨短期推售 現樓海景大宅亮相
BOTANICA BAY洋房1億沽 微賺離場
BOTANICA BAY洋房1億沽 微賺離場
張松橋家族3.3億掃CENTRAL PEAK兩伙
張松橋家族3.3億掃CENTRAL PEAK兩伙
香港興業3.1億購聯合報大廈全幢
香港興業3.1億購聯合報大廈全幢
新任地監局主席廖玉玲：加強教育規管代理
新任地監局主席廖玉玲：加強教育規管代理
景順阮偉國：消費科技板塊受惠政策支持
景順阮偉國：消費科技板塊受惠政策支持