全面整頓 P2P網貸機構歸零

網購備付金設投資理財功能 或違法違規

當中，壞帳損失率高的P2P網貸中介平台於過去的14年間，有多達1萬家推出，高峰時期有逾5000家同時營運，年交易規模達約3萬億元人民幣。中央政府亦於近年全面整頓有關平台，於上月中旬實際營運的P2P網貸機構已經全部歸零。

另外，一些第三方支付公司對客戶的網絡購物備付金附加投資理財功能，該類相關服務類似正常資管市場的貨幣市場共同基金，但未受到同等性質的監管，存在違法違規，包括洗黑錢等隱患。郭樹清指，目前第三方支付公司已將備付金統一繳存至央行，附加的投資理財產品同時回歸貨幣基金本源。

他又指，數碼信貸從根本上改善了對小型企業、個體工商戶和農戶的貸款服務，銀行機構利用大數據展開智能風險控制，減少對抵押品的依賴，大大提高融資的「可得性」（即每筆融資申請可以得到更多貸款）。截至今年10月尾，中國銀行業的小型企業信貸客戶已達到2700萬，普惠型小型企業和個體工商戶貸款按年增逾30%，農戶貸款增14.3%。