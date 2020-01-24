郭樹清：關注科技公司「大而不能倒」 金融科技須明確數據歸屬 分析：或跟國際銀行劃一監管

明報記者 陳麗歡

郭樹清提及，於金融科技市場出現「大而不能倒」的新型風險，當中，少數科技公司於小額支付市場佔據主導地位，不但涉及廣大公眾利益，更具備重要金融基礎設施的特徵。他提及，一些大型科技公司涉足各類金融和科技領域，跨界混業經營。政府必須關注有關機構風險的複雜性和外溢性，及時消除新的系統風險隱患。

上周針對大行提附加監管要求

「大而不能倒」（Too big to fail）一般是針對金融機構而言，尤其是2008年雷曼事件後，全球監管機構都紛紛評估「系統重要性銀行」的大而不能倒風險。郭樹清昨日提及科技公司亦有大而不能倒的風險，適逢人行與中銀保監上周共同制訂《系統重要性銀行評估辦法》，針對中國系統重要性銀行提出附加監管要求。

經濟學者謝國忠指出，政府將限制金融科技企業的發展，或從資本和牌照方面入手，可能會要求金融科技企業跟從國際銀行的劃一指標，包括需要有流動性管理及保持充足的現金流動性。

郭樹清又提到，中國政府已明確將數據列為與勞動、資本、技術並列的生產要素，數據確權是數據市場化配置及報酬定價的基礎問題，目前需要盡快明確各方數據權益，推動完善數據流轉和價格形成機制，充分和公平合理地利用數據價值，依法保護各交易主體利益。

專家料中央設平台監管數據權益

中信銀行國際首席經濟師廖群預計，內地政府會成立一個平台對數據權益進行監管，企業亦需要加入有關平台，和公平其數據作公共資料。

早前內地當局針對互聯網平台提出反壟斷法的意見稿，郭樹清昨日再指出，金融科技行業具「贏者通吃」的特徵，令大型科技公司往往利用數據壟斷優勢，阻礙公平競爭，從而獲取超額收益。

郭樹清同時提到，需要關注金融科技發展下的網絡安全問題，以及加強數據跨境流動國際協調。他提到，中國近期提出《全球數據安全倡議》，呼籲各國尊重他國主權、司法管轄權和對數據的安全管理權，中國將堅持與各國加強協調合作。