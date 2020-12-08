經濟

香港地產

愛馬仕海港城店開幕 面積增1倍

【明報專訊】雖然在新冠疫情下，今年有多個零售品牌被逼結業，核心區舖位租金亦因而大跌，不過，亦有一線頂級奢侈品牌趁機擴充舖位，其中備受城中富豪追捧的愛馬仕Hermès，旗下尖沙嘴海港城新店昨日開幕，面積比舊店增加接近一倍，為近月罕有大品牌擴充樓面的個案。

面積6566呎 正門吸廣東道客

據愛馬仕公布，上述舖位位於海港城地下G106及205號舖，面積佔地610方米（即約6566方呎），新店面積比原址增加接近一倍，惟該公司就未有透露租金等資料。該公司表示，新店位於商場地面樓層，由巴黎建築事務所RDAI設計，外牆鋪滿起伏有致的鋁合金瓦片，吸引從廣東道正門前來的訪客，店舖外牆色彩繽紛、剔透明亮，配合透明、半透明和不透光的櫥窗表面互相交織，讓人窺見店內佈置和陳列產品。

此外，品牌的經典建築元素，如馬賽克地磚及希臘回紋天花燈飾，將店舖劃分成不同專區，大門位置是色彩繽紛的女士絲綢系列，而女士世界則位於正門右邊，與香水、時尚配飾及新登場的愛馬仕彩妝專區相連。另皮具、家居和馬術系列的專區組成一氣呵成佈局，顧客沿水磨石樓梯拾級而上，可直通位於商場另一入口旁的男士世界。事實上，作為一線頂級奢侈品牌的愛馬仕，備受不少富豪追捧，其中華置（0127）前主席劉鑾雄（大劉），就是知名「粉絲」，有指其家中愛馬仕產品價值數億元，該品牌更為大劉一家特設一條生產線。

相關字詞﹕新店開幕 愛馬仕 海港城 Hermès

上 / 下一篇新聞

京東健康暗盤升近三成 每手帳賺969元 逾84萬人捧場 歷來僅次工行中行
京東健康暗盤升近三成 每手帳賺969元 逾84萬人捧場 歷來僅次工行中行
藍月亮首日錄逾528億孖展 超購53倍
藍月亮首日錄逾528億孖展 超購53倍
小家電生產商Vesync今招股
小家電生產商Vesync今招股
港股借勢回調 力守20天線
港股借勢回調 力守20天線
京東商城成數碼人民幣網購試點
京東商城成數碼人民幣網購試點
吉利11月銷量按年升5％ 領克創新高
吉利11月銷量按年升5％ 領克創新高
法官指自招嫌疑 曹貴子申訟費被拒
法官指自招嫌疑 曹貴子申訟費被拒
調查︰近三成港人1月內無法還款 平均欠10671元 料逾期還款率續升
調查︰近三成港人1月內無法還款 平均欠10671元 料逾期還款率續升
陳茂波：港經濟明年有望恢復增長
陳茂波：港經濟明年有望恢復增長
中國11月出口總值增21% 遠勝預期
中國11月出口總值增21% 遠勝預期
證監上季盈餘2.06億 收入升94%
證監上季盈餘2.06億 收入升94%
發放「恒馳1」路測片段 恒大汽車急升9％
發放「恒馳1」路測片段 恒大汽車急升9％
受惠補貼 國際家居盈喜
受惠補貼 國際家居盈喜
港視11月網購訂單額 按年升96%
港視11月網購訂單額 按年升96%
Airbnb擬IPO加價兩成 估值比上輪融資升35％
Airbnb擬IPO加價兩成 估值比上輪融資升35％
遙距辦公奏效 高盛研職位撤出紐約
遙距辦公奏效 高盛研職位撤出紐約
日央行成日股最大持倉者 市值3.35萬億
日央行成日股最大持倉者 市值3.35萬億
劉宇亮：港股如失守26300 將有較深調整
劉宇亮：港股如失守26300 將有較深調整
李浩德：憧憬復蘇新產品 逆市買微創醫療
李浩德：憧憬復蘇新產品 逆市買微創醫療
岑智勇：新股Vesync值得留意
岑智勇：新股Vesync值得留意
金曹：短線震盪合理 後市仍看28000
金曹：短線震盪合理 後市仍看28000
薛偉傑：直播帶貨刷單爭議 內地警方立案欠積極
薛偉傑：直播帶貨刷單爭議 內地警方立案欠積極
技術取勝：明源雲41元成短線支持
技術取勝：明源雲41元成短線支持
Donki加入「送外賣」 可於戶戶送落單
Donki加入「送外賣」 可於戶戶送落單
疫情持續下 今年結婚人數大減半
疫情持續下 今年結婚人數大減半
劉思明：港股備受考驗 丘鈦動力增
劉思明：港股備受考驗 丘鈦動力增
周顯：HMVOD與蕭定一 關係搞不清
周顯：HMVOD與蕭定一 關係搞不清
湯文亮：大家齊唱「Band on the run」
湯文亮：大家齊唱「Band on the run」
西貢村屋轉手一年淪銀主盤 358呎連天台401萬沽 一年多僅升值1萬元
西貢村屋轉手一年淪銀主盤 358呎連天台401萬沽 一年多僅升值1萬元
御．豪門3房套2.8萬租出 低市價逾一成
御．豪門3房套2.8萬租出 低市價逾一成
日本玩具商放售星光行近萬呎寫字樓
日本玩具商放售星光行近萬呎寫字樓
帝御‧星濤停售35伙餘貨或提價重推
帝御‧星濤停售35伙餘貨或提價重推
六發展商連續5月維持逾5000伙餘貨
六發展商連續5月維持逾5000伙餘貨