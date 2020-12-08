愛馬仕海港城店開幕 面積增1倍

面積6566呎 正門吸廣東道客

據愛馬仕公布，上述舖位位於海港城地下G106及205號舖，面積佔地610方米（即約6566方呎），新店面積比原址增加接近一倍，惟該公司就未有透露租金等資料。該公司表示，新店位於商場地面樓層，由巴黎建築事務所RDAI設計，外牆鋪滿起伏有致的鋁合金瓦片，吸引從廣東道正門前來的訪客，店舖外牆色彩繽紛、剔透明亮，配合透明、半透明和不透光的櫥窗表面互相交織，讓人窺見店內佈置和陳列產品。

此外，品牌的經典建築元素，如馬賽克地磚及希臘回紋天花燈飾，將店舖劃分成不同專區，大門位置是色彩繽紛的女士絲綢系列，而女士世界則位於正門右邊，與香水、時尚配飾及新登場的愛馬仕彩妝專區相連。另皮具、家居和馬術系列的專區組成一氣呵成佈局，顧客沿水磨石樓梯拾級而上，可直通位於商場另一入口旁的男士世界。事實上，作為一線頂級奢侈品牌的愛馬仕，備受不少富豪追捧，其中華置（0127）前主席劉鑾雄（大劉），就是知名「粉絲」，有指其家中愛馬仕產品價值數億元，該品牌更為大劉一家特設一條生產線。